Умер один из организаторов Марша на Вашингтон Джон Льюис

Американский конгрессмен, один из лидеров борьбы за запрет сегрегации Джон Льюис умер на 81 году жизни. Льюис — был одним из организаторов Марша на Вашингтон 1963 года. После это акции федеральные власти запретили сегрегацию в общественных местах и приняли закон, уравнивающий избирательные права чернокожего населения с белым.

Льюис родился в 1940 году в городе Троя, штат Алабама. Он с детства следил за борьбой за гражданскими правами, в 17 лет познакомился с одной из основательниц движения за права чернокожих Розой Паркс, в 18 — с Мартином Лютером Кингом. Студентом он участвовал в сидячих забастовках против сегрегации и в акциях с требованием предоставить чернокожим равные избирательные права. Он был одним из первых чернокожих активистов, заходивших в автобусы только для белых и игнорирующим правила сегрегации.

В 1963 году Льюис был одним из шести основных организаторов Марша на Вашингтон. От 200 до 300 тысяч человек прошли маршем к мемориалу Линкольну в центре города, где Мартин Лютер Кинг произнёс речь, получившую название "У меня есть мечта".

Он продолжал заниматься правозащитной деятельностью до 1977 года, пока не перешёл на работу в правительство. После этого он восемь лет был городским депутатом Атланты, пока в 1986 году не избирался в Конгресс.

После избрания Льюс переизбирался 16 раз, только один раз набрав меньше 70 процентов голосов. В 2008 году он поддержал номинацию Барака Обамы на пост президента США. В 2016 — организовал 25-часовую сидячую забастовку ста конгрессменов от Демократической партии, требующих ужесточить продажу оружия в США.

В заявлении спикера Конгресса Нэнси Пелоси сказано, что в день смерти Льюиса "Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории". Конгрессмен был награждён высшей наградой США для гражданских лиц — Президентской медалью Свободы.