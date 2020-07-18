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В Нанте произошёл пожар в одном из крупнейших готических соборов

В городе Нант в Бретани на западе Франции произошёл пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Это один из крупнейших готических соборов в стране и крупнейший в регионе.

Более 100 человек будут тушить пожар по крайней мере до конца дня, сообщил в эфире BFM начальник региональной пожарной охраны генерал Ролан Ферлей. По его словам, пожар начался в той части собора, где находился большой орган. Он полностью уничтожен огнем, а балкон, на котором он находился, может обрушиться.

Собор в Нанте строился больше 450 лет, он был заложен в 1434 году, а завершён в 1891-м. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.

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