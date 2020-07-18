Чеченский правозащитник вызвал на бой бойца MMA за дружбу с Кадыровым

Руководитель расположенной в Швеции чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд" Мансур Садулаев вызвал на бой живущего в Австрии бойца смешанных единоборств Майрбека Тайсумова, обвинив его в дружбе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На видеообращение обратила внимания редакция "Кавказ.Реалии".

На видео Садулаев заявил, что многие чеченцы в Европе называют себя беженцами от режима Рамзана Кадырова, но принимают с почестями спортсменов из Чечни, которые, как Тайсумов, пользуются расположением руководства республики.

"Я обращаюсь к Майрбеку Тайсумову. Я тоже спортсмен, хоть и не профессиональный. Я тоже нахожусь в Вене, в Австрии, и я вызываю тебя на ринг сразиться со мной. Я буду под чеченским флагом, а ты под российским, кадыровским", — говорится в обращении.

Как сообщил "Кавказ.Реалии" Садулаев, спортсмен пока на вызов не ответил.