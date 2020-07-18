В Москве погибла австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская. 20-летняя чемпионка мира среди юниоров выпала из окна. По предварительной версии она могла покончить с собой, — сообщает неназванный источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, девушка оставила записку со словом "люблю". По его данным, ранее спортсменка уже пыталась покончить с собой после спортивной травмы.

Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. В том же году пара победила в юниорском финале Гран-при, фигуристы дважды становились чемпионами Австралии. Спортмены стали первыми за 20 австралийскими фигуристами, квалифицировавшимися на Олимпийские игры, выступив на играх в Южной Корее в 2018 году.