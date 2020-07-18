Улицу в центре английского города Лидс переименуют до конца года в честь главного тренера местной футбольной команды Марсело Бьелсы, сообщает Leeds Live. Он вернул "Лидс Юнайтед" в высший дивизион английского футбола — премьер-лигу через 16 лет после того, как она оттуда вылетела.

За свою столетнюю историю "Лидс" трижды выигрывал чемпионат Англии, но в 2004 году команда вылетела из Премьер-лиги. В пятницу команда завоевала путёвку в высший дивизион, а в субботу может выиграть титул чемпиона во второй по силе национальной лиге.

64-летний Бьелса завершил карьеру футболиста уже в 25 лет, но после этого тренировал аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", "Велес", "Эспаньол", "Лацио" и сборные Аргентины и Чили. Он трижды выигрывал чемпионаты Аргентины и выиграл со сборной страны Олимпийский турнир по футболу. В 2001 году он был признан лучшим тренером года в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.