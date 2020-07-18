Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Джо Байден заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США

Джо Байден, бывший вице-президент США и кандидат на пост президента на ноябрьских выборах 2020

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден заявил о попытках вмешательства России в ноябрьские президентские выбора в США - политик сослался на данные разведывательных служб США. Как участник нынешней фазы борьбы за президентский пост, Джо Байден получил доступ к сведениям, представляемым на брифингах американских спецслужб, сообщает "Голос Америки".

На своём очередном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, Байден сообщил, что Китай также провёл мероприятия, "направленные на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах выборов 2020 года".

"Мы знаем об этом из прошлого опыта, и я гарантирую вам, что я знаю, что это происходит сейчас, потому что я теперь снова получаю брифинги [разведки]. Русские по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт", сказал Байден.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG