Джо Байден заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден заявил о попытках вмешательства России в ноябрьские президентские выбора в США - политик сослался на данные разведывательных служб США. Как участник нынешней фазы борьбы за президентский пост, Джо Байден получил доступ к сведениям, представляемым на брифингах американских спецслужб, сообщает "Голос Америки".

На своём очередном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, Байден сообщил, что Китай также провёл мероприятия, "направленные на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах выборов 2020 года".

"Мы знаем об этом из прошлого опыта, и я гарантирую вам, что я знаю, что это происходит сейчас, потому что я теперь снова получаю брифинги [разведки]. Русские по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт", сказал Байден.