24-летний преподаватель физкультуры средней школы деревни Туманино Нижегородской области Алексей Машкин рассказал, что его коллег заставляли участвовать в голосовании по поправкам к Конституции. Директор Шахунской средней общеобразовательной школы №1 имени Д.Комарова (школа деревни Туманино является ее филиалом) Рифат Мухаматчин отправил учителям письмо с требованием после голосования прислать ему сообщение. Документ есть в распоряжении Радио Свобода. По словам Алексея Машкина, в мае его и других учителей физкультуры и ОБЖ заставляли записываться в добровольные народные дружины, чтобы дежурить на границе региона вместе с сотрудниками полиции и переписывать въезжающих в Нижегородскую область. В интервью Радио Свобода педагог рассказал, как противостоит политическому давлению, почему покупает мячи для волейбола за свой счет и что думает о перспективах развития сельских школ.

– Почему вы отказались от участия в голосовании?

– Я считаю, что в условиях пандемии нельзя выгонять людей в общественное место. Кроме того, каждый должен сам решать – принимать участие в голосовании или нет. Тем более неправильно заставлять учителей отчитываться перед директором по вопросам, которые не имеют прямого отношения к образовательному процессу. Я понимаю, что директору сказали так сделать, он и сделал, а педагоги сделали, как сказал директор. В системе образования такое послушание вошло в привычку, поэтому система образования не развивается.

– Учителям, которые не пошли на голосование и не отчитались, угрожали карательными мерами?

– Насколько мне известно, нет. Большинство учителей нашей школы пошли голосовать, потому что они боятся ослушаться начальника. Не знаю, чего именно они боятся. Наверное, коллеги старшего возраста хотят до пенсии дотянуть. Другие учителя, возможно, просто привыкли бояться тех, кто наверху.

– Вы почему не боитесь?

Пусть чиновники не вмешивают учителей в политику

– Я привык жить по совести, и я уверен в своей профессиональной компетенции. Я себя хорошо зарекомендовал в глазах коллег и родителей учеников. Ко мне профессиональных претензий нет и быть не может. На уроках я никогда политические темы не затрагиваю, а мои политические взгляды – это мое личное дело. Я их в школу не приношу, и пусть чиновники не вмешивают учителей в политику. В школе я политику не обсуждаю, но, если меня спрашивают, я прямо говорю, что не поддерживаю голосование по поправкам. По моему мнению, выборы были нужны лишь для того, чтобы показать международному сообществу, как население поддерживает действующую власть. Это показуха в чистом виде. Неправильно в демократической России обнулять президентские сроки. И 20 лет правления одного человека – тоже неправильно. Нижегородский “Голос” отказался быть наблюдателем на выборах, контролировать эти выборы было невозможно, и зачем тогда принимать в них участие? Лучше совсем от этого отстраниться. По моему мнению, результаты этих выборов были сфальсифицированы.

– Почему вы так думаете?

Поведение власти в последнее время сильно разрушило доверие к ней народа

– Никто в моем окружении не голосовал за поправки. Я – бюджетник и разговаривал о поправках с бюджетниками: учителями, сотрудниками полиции, военными. Я думаю, что поведение власти в последнее время сильно разрушило доверие к ней народа. Например, в разгар самоизоляции учителей ОБЖ и физкультуры нашей области заставили записываться в так называемые добровольные народные дружины. Педагоги должны были стоять на въезде в населённые пункты вместе с полицией и переписывать приезжих из других регионов. Директор мне позвонил и потребовал, чтобы я вступил в такую дружину. Я отказался, потому что не хотел рисковать своим здоровьем. Директор кричал на меня, говорил, что я не служил в армии, и предлагал найти другую работу.

– Директор Рифат Мухаматчин не ответил на просьбу Радио Свобода рассказать свою версию событий. Ваши коллеги выполнили требование о вступлении в дружину?

– Насколько мне известно, учителя не хотели в такие дружины вступать и даже писали в профсоюз. Но в результате многие согласились, и целую смену стояли на посту с полицией. Мне после этого случая директор уменьшил количество часов. Может быть, это совпадение, но коллеги советовали мне извиниться перед директором – тогда он может вернуть часы. Я этого не стал делать. Работу я в любом случае найду. Я закончил училище олимпийского резерва и без дела не останусь. За учеников и родителей обидно. Я наладил с ними хорошие отношения и они видят мою работу. Кроме того, молодых учителей в сельских школах не так много. Молодежь уезжает в города, потому что не видит в селах и деревнях будущего.

– Вы участвуете в оппозиционных митингах и акциях протеста?

– В нашем районе ничего такого нет, иначе я бы участвовал.

– Почему вы решили стать учителем деревенской школы?

– Я в этой деревне даже не живу. Я живу в городе Шахунья, который находится недалеко от деревни Туманино. В городской школе у меня зарплата была 12-15 тысяч. В селе в два раза больше – я преподаю несколько предметов: технологию, физкультуру и ОБЖ. Сначала, честно скажу, я принял решение перейти в школу деревни Туманино из-за денег, а потом увидел, как живет деревня, и проникся сочувствием к ее жителям. Никому они не нужны, власти в том числе, но ей никто не нужен. Сельские жители живут не очень хорошо. Во время самоизоляции мы перешли на дистанционное обучение, но у многих детей нет интернета и компьютеров. У некоторых даже телефона нет – один мобильный на всю семью. Самое печальное, что люди даже не понимают, как плохо они живут, и не верят, что можно иначе. Они плывут по течению и не пытаются двигаться в сторону более достойной жизни. А я хочу делать мир вокруг себя лучше в меру моих скромных возможностей. Предыдущий учитель физкультуры занимался с детьми волейболом, я решил собрать волейбольную команду. Но волейбольных мячей в школе не было. Я написал директору заявку на покупку волейбольных мячей. Директор сказал, что денег у школы на это нет. Волейбольные мячи я за свой счет купил, подарки для соревнований тоже. Нормальных лыж в школе нет, но лыжи я купить не могу. Я пытался чинить деревянные лыжи, но на них заниматься очень трудно. У школы много финансовых проблем. Нам сложно найти средства, чтобы заплатить рабочим, которые косят траву около школы. Мы макулатуру сдаем, чтобы собрать деньги на покос травы. У родителей мы помощи не просим, потому что это запрещено. И нет у родителей такой возможности. Многих моих учеников воспитывают только мамы, у некоторых школьников нет родителей – лишь бабушки и дедушки. Я не жалуюсь, что мне приходится тратить свои деньги на инвентарь, необходимый для работы, я к деньгам спокойно отношусь. Меня больше беспокоит ограниченные возможности для профессионального развития. Я мог бы придумать для своих учеников много интересного и полезного, но как развиваться если в каждом классе 3-4 ученика? И надо учесть, что в нашу школу приезжают дети из соседних маленьких деревень. Детей становится все меньше, село вымирает, одним только увеличением финансирования школ эту проблему не решить.

– Владимир Путин анонсировал программу помощи сельским учителям “Земской учитель”. В соответствии с ней учителям, которые уезжают работать в села, обещают выплатить 1 млн рублей.

– Для того, чтобы получить эти деньги надо уехать за 200 километров от места проживания. Я думаю, это очень глупая программа.

– Что для вас самое трудное в работе сельского учителя?

– Сложнее всего одновременно проводить уроки у четырех классов: с 1-го по 4-ий. Сами понимаете, что у детей разного возраста – разные физические навыки и возможности. Я как-то выкручиваюсь, конечно. Уроки технологии провожу у мальчиков и девочек вместе. Опять та же проблема: старое оборудование и не хватает инвентаря. Я что-то придумываю. Наждачную бумагу я за свой счет купил, а поменять токарные станки на более современные у меня возможности нет. Все, что в моих силах, я делаю. Например, я не умел шить. По программе предмета "Технология" надо было научить детей шить. У меня мама работает портной, поэтому я как-то научился шить. Надоело огромное количество бюрократической работы. Чиновники заваливают школу приказами и требуют отчеты. Я три раза переписываю одно и тоже: заполняю электронный дневник, обычный журнал и еще рабочую программу. И на эту бюрократию я должен тратить время вместо творческой и полезной для детей работы.

– Зачем вам эти профессиональные трудности? Вы можете перевестись в городскую школу или уйти из системы образования, получить другую специальность.

Самое трудное – понимать, что нашу школу рано или поздно закроют. Детей все меньше, работы в селе нет

– Наверное, я народник. Мне важно, чтобы дети получали полезную информацию на уроках, чтобы они приобретали нужные для жизни навыки. Я постоянно чувствую, что мои возможности для развития в школе ограничены. Но если я уйду, то скорее всего на мое место придет учитель, который будет высиживать часы до пенсии. А я могу добавить детям немного радости, может быть, своим примером как-то повлиять на их судьбу. Самое трудное – понимать, что нашу школу рано или поздно закроют. Детей все меньше, работы в селе нет. Два года назад нашу школу уже хотели закрыть, и некоторым детям, которые живут в небольших деревнях, пришлось бы ездить в городскую школу за 17 километров от дома. Сейчас наша школа является филиалом школы МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова. Мы смогли школу отстоять, но боюсь, что это временно. Самое сложное, наверно, осознавать, что село погибает, и все разговоры власть имущих о помощи сельским школам, на мой взгляд, не переходят в конкретные и эффективные действия.

Проблемы сельских школ – это системный вопрос. Он связан с устройством нашего государства в целом, против которого не попрешь

– Владимир Путин в своих выступления регулярно говорит о социальной поддержки сельских школ и сельских учителей.

– Я не вижу, чтобы государство поддерживало сельские школы. Я высказываю только свое мнение, основанное на моем опыте. И мой опыт работы учителем в сельской школе позволяет сказать, что нельзя сохранить деревенскую школу, не изменив отношение власти и общества к селу. Нет вложений в развитие деревни – нет рабочих мест, значит, нет деревенских школ. Все люди не смогут переехать в большие города. У одних нет возможностей, у других – желания, но у деревенских детей должны быть перспективы и будущее. Проблемы сельских школ – это системный вопрос. Он связан с устройством нашего государства в целом, против которого не попрешь, - рассказал Радио Свобода Алексей Машкин.