В Хабаровские прошла вторая за один день акция в поддержку Фургала

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько призвал участников второй за субботу несогласованной акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - прекратить мероприятие. Как сообщает ТАСС, во второй акции участвовали около 400 человек. Прошедшая же утром в субботу первая акция, по данным мэрии, собрала около 10 тысяч человек.



Число участников утренней акции, по наблюдениям корреспондента сайта "Сибирь.Реалии" в Хабаровске, составляло несколько десятков тысяч. Поддержать Сергея Фургала приехали жители и других городов края и соседних областей.



Утром в субботу манифестанты собрались на площади Ленина в центре города перед зданием регионального правительства и прошли по ближайшим улицам. Они провели митинг у здания мэрии с требованиями "вернуть Фургала из Москвы, где он находится в следственном изоляторе "Лефортово". Несмотря на отсутствие согласования городских властей, полиция не вмешивалась в происходящее.