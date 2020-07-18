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Афера Wirecard: член совета директоров улетел в Минск и исчез

Олаф Шольц, министр финансов ФРГ, возможно, знал заранее об амбициях бежавшего финансиста Яна Маршалека, считает Bloomberg

Германия продолжает разыскивать бывшего члена совета директоров платёжной системы Wirecard Яна Маршалека, пропавшего из поля зрения правоохранительных органов сразу после его увольнения в прошлом месяце.

Как отмечает агентство "Рейтер" со ссылкой на субботнюю публикацию в "Шпигеле", Маршалек вылетел в Минск сразу после отстранения от должности. Его розыск, несмотря на усилия группы "Беллингкэт" и других расследовательских организаций, пока не дал результатов.

В самые первые дни после начала разоблачений появились слухи, что уволенный член совета директоров сбежал на Филиппины. Однако, эти предположения не подтвердились.

Самолёт с Яном Маршалеком приземлился в аэропорту Минска в две минуты пополуночи 19 июня. До сих пор, в иммиграционной базе данных нет отметки о том, что он покинул Минск. Возможно, он всё ещё в Белоруссии или России, так как между этими двумя странами действует упрощённый пограничный контроль, говорится в публикации "Шпигеля".

Журналисты "Рейтер" не смогли дозвониться до адвокатской конторы, представляющей интересы Маршалека, в выходной день там никто не отвечал на звонки.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) назвало ситуацию "катастрофой" и "позором". Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Wirecard.

"Министр финансов Германии знал о проблемах в компании Wirecard за год до её краха" - под таким заголовком агентство Bloomberg опубликовало 17 июля статью, в которой, в частности говорится: "Министр финансов Олаф Шольц был в курсе потенциальных рыночных манипуляций в Wirecard AG почти за полтора года до краха компании. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) информировало Шольца в феврале 2019 года возможном нарушении закона, запрещающего рыночные манипуляции". Bloomberg сообщает об этом со ссылкой на отчёт министерства финансов, с текстом которого ознакомился сотрудник агентства.

  • Компания Wirecard заявила о своей неплатёжеспособности в прошлом месяце, имея задолженность перед кредиторами в размере 4 миллиардов евро. Это стало известно после аудиторской проверки, которая обнаружила на счетах компании "дыру" в 1 миллиард 900 миллионов евро. Вывод проверяющих был однозначным: налицо глобальная мошенническая операция.
  • Совет директоров обанкротившейся платёжной системы констатировал 22 июня, что исчезнувших денег "с высокой степенью вероятности не существует". В тот же день наблюдательный совет Wirecard официально уволил члена совета директоров Яна Маршалека, сообщила "Немецкая волна". Были отозваны и предварительные финансовые отчеты за 2019 год и первый квартал 2020-го.

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