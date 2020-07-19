Лидеры ЕС третий день обсуждают меры по восстановлению экономики

В Брюсселе третий день продолжается саммит ЕС, цель которого – принять пакет мер по восстановлению экономики после эпидемии коронавирусной инфекции.

Это первая личная встреча лидеров стран Евросоюза после начала пандемии, в последние месяцы они общались между собой удалённо. Продолжительность саммита беспрецедентна. Лидеры продлили его, пытаясь преодолеть серьёзные разногласия в подходах к формированию общеевропейского фонда объёмом в 750 миллиардов евро, средства из которого пойдут на помощь наиболее пострадавшим странам, и бюджета ЕС на ближайшие 7 лет объёмом более триллиона евро.

Несмотря на заявления о необходимости компромисса, по-прежнему неясно, будет ли он достигнут. Канцлер Германии Ангела Меркель утром в воскресенье заявила, что результат саммита по-прежнему неочевиден.

Пять государств ЕС выступают за ужесточение предложенных правил предоставления средств пострадавшим странам юга Европы, таким как Испания и Италия, настаивая на необходимости структурных реформ и контроля за расходами. В эту группу входят Нидерланды, Дания, Австрия, Финляндия и Швеция. Лидерам Германии и Франции пока не удалось убедить лидеров "пятёрки" пойти на компромисс.

Предложенный руководством ЕС план предусматривает, что большая часть средств будет предоставлена пострадавшим странам в виде грантов, однако Нидерланды и их союзники настаивают на том, чтобы это были кредиты.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, признав наличие существенных разногласий, сказал, что все участники встречи понимают, что соглашения достичь "необходимо".

Евросоюз подвергался критике со стороны ряда политических сил за недостаточно быструю реакцию на развитие эпидемии, из-за чего отдельные государства принимали решения без координации друг с другом – вплоть до закрытия границ между странами ЕС. Руководство ЕС отрицает, что допустило ошибки.