В Гатчине против активиста возбудили дело из-за кепки полицейского

В Гатчине (Ленинградская область) против активиста Владимира Шипицына возбудили уголовное дело из-за сбитой с головы полицейского кепки. Об этом сообщает "Медиазона".

Активист накануне участвовал в пикете в защиту крымских татар. При задержании полицией он упал. При падении пластиковое древко флага Украины, который он держал, сбило с полицейского кепку.

Как сообщил "Медиазоне" адвокат Шипицына Антон Юпанов, против активиста возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. "Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", — рассказал адвокат. Сейчас Шипицын находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания.

Пикет в Гатчине проводили активисты движения "Стратегия-18". Они выступили против уголовного преследования крымских татар в аннексированном Крыму. 6 участников пикета были задержаны.

По статье о применении насилия в отношении полицейского были осуждены - в том числе к реальным срокам заключения - в частности, участники московских акций протеста лета прошлого года. Насилием признавались случаи, когда полицейских хватали за руку, падали вместе с ними при задержании и даже бросали в их сторону пластиковый стаканчик.