Власти Москвы отрицают запрет торговать продуктами из Армении

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что у армянских экспортёров продуктов питания нет проблем с реализацией товара на столичном рынке "Фуд Сити". "Никаких проблем у них нет, торговля овощами и фруктами не прекращалась", - утверждает он.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал, что администрация рынка, которым владеют уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, запретила торговать армянскими товарами, более 50 фур со скоропортящейся продукцией были изолированы в отстойник, а сотрудников армянской дипмиссии, которые приехали разобраться в ситуации, силой выгнали с территории "Фуд Сити".
После этого Тоганян, по его словам, обратился в администрацию президента России. В разговоре с изданием РБК он возмутился тем, что "на территории России, в Москве, есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана".
Сообщалось также, что группа компаний "Ташир", которой владеет армянский бизнесмен Самуил Карапетян, в срочном порядке предоставила экспортерам из Армении бесплатную парковку на сто фур и торговые точки для реализации продукции на территории торгово-развлекательного центра "Бухта" на Дмитровском шоссе.
- Инцидент на рынке "Фуд Сити" произошёл на фоне вооружённых столкновений на армяно-азербайджанской границе, которые начались 12 июля. Стороны обвинили друг друга в намеренной провокации, а также сообщили о потерях - всего около 20 человек. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявлял, что Азербайджан готовит общественное мнение страны к войне. В свою очередь посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы считает, что Ереван хочет вовлечь в конфликт Москву. 17 июля стороны заявили, что ситуация на границе стабилизировалась.
- Вопреки заявлению главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка об отсутствии у армянских поставщиков проблем на столичном рынке "Фуд Сити", в интернете множество видео, на которых работники рынка давят армянские продукты ногами и выносят их на улицу.
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