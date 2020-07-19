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В Берлине прошёл русскоязычный парад ЛГБТ

Берлин, 18 июля 2020 года

В Берлине 18 июля несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов приняли участие в марше в районе Марцан. Это было первое ЛГБТ-мероприятие, организованное в столице Германии в выходцами из России и СНГ

Берлин, 18 июля 2020 года
Берлин, 18 июля 2020 года

В начале колонны участники развернули баннер "Гордитесь с нами - прайд в Марцане. Люди в колонне несли плакаты в поддержку ЛГБТ-активистов в России.

Прайд-парад закончится митингом на площади Виктор Клемперер Платц.

В этом году ежегодный берлинский гей-парад был отменён из-за пандемии коронавируса. По словам организаторов шествия русскоязычных активистов, они решили воспользоваться случаем и реализовать давнюю мечту - устроить собственное шествие.

"Хотелось бы иметь возможность отметить месяц гордости и выйти за свои права в Донецке, Иркутске или Кустанае. Но пока это невозможно, мы делаем прайд-парад в самом русскоязычном районе города Берлина", - сказал организатор прайда, представитель некоммерческой организации "Квартира" Константин Шерстюк.

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