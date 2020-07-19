"ЕдРо, вон с Дальнего Востока!". Протесты в Хабаровске не стихают

Ещё в прошлое воскресенье многие говорили, что протест в Хабаровске выдохся, людей на улицах уже меньше, и скоро хабаровчане совсем перестанут в поддержку арестованного губернатора. Однако не тут-то было. Протест не только не выдохся, но разгорелся с новой силой. В субботу на улицы Хабаровска вышло ещё больше людей, чем неделю назад.



Смирнов

Власть неделю пробовала все способы прекратить протесты в Хабаровске. И ковид и провокаторы (платные) и теракт и дестабилизация и «сам Фургал против» и ЛДПР против. Сегодня вышло людей не меньше, чем в первый день. Пропаганда не работает.

Алексей Малаховский

Какой же крутой Хабаровск.

Лозунги: «Свободу!», «Перемен!», «Честный суд в Хабаровске» и «Фургал – наш выбор».

Несколько десятков тысяч человек, больше, чем в прошлую субботу. Протест поддерживают даже госслужащие.

Протесты продолжились и в воскресенье.



Почти полторы недели протестов не заставили прокремлевских блоггеров сменить аргументацию - они, как и неделю назад, упирают на то, что Фургал - бандит и его надо судить.

Хабаровчане против суда не возражают. Но с одним большим "НО".

По официальным данным на улицы вышло 10 тысяч человек. Этой же версии придерживаются все провластные комментаторы.

Другие говорят, что поддержать губернатора вышло 50 тысяч.

Ольга Романова

Пишут, что сегодня 50 тысяч вышло. А население Хабаровска 600 тыс. Жалко, что там Кремля никакого нет.

Сергей Удальцов

Новый митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала собрал в Хабаровске до 50 тысяч человек. Это почти 10% жителей города. Для сравнения - в Москве такой митинг должен собрать более 1 000 000 человек. Дальний Восток показывает пример всей России!

А некоторые оценивают численность демонстрации в 80 и даже сто тысяч человек.

Ксения Собчак

Я против революций и восстаний. Но их зачастую провоцируют те,кто не уважает выбор народа. То ,что происходит в Хабаровске-это очень показательно. Вообще это выгодный часовой пояс-пока Москва спит , по разным подсчетам от 50 тысяч до 80 тысяч человек (!!!) вышли в защиту Фургала. Который уже раз люди выходят на улицу за «своего» губернатора. И я вполне могу предположить ,что его есть за что «взять»,и что он не ангел. Но правду нельзя обмануть. Люди почувствовали,что арестовали не за преступления 10летней давности,а потому что сейчас об этом выгодно было вспомнить. Перед выборами. Чтобы успеть 1сентября выдвинуть «своего» человека. (По закону надо сделать это за три месяца ,отсюда и спешка) .

Я горжусь Хабаровском и всеми, кто имеет смелость сказать «с нами нельзя так».

Поддержать хабаровчан вышли не только в других городах Хабаровского края, но даже во Владивостоке.

В Сибири и европейской части России демонстраций нет, но и там есть те, кто поддерживает хабаровские лозунги

Александр Мазур

Хабаровчане, не организованные ни одной политической силой (ЛДПР скромно стоит в сторонке) сформулировали и выдвинули лозунги, которые вполне тянут на политическую программу.

1. Честный суд.

2. Свободу.

3. Не трогайте наш выбор.

4. Позор Москве (реальная федерализация).

5. "Единая Россия" - вон с Дальнего Востока!

Я бы добавил - и из Сибири. Такая возможность нам предоставится в сентябре.

Многие обращают внимание, что в отличие от протестующих в Европе и Америке, хабаровские недовольные ничего не бьют и не поджигают.

Александр Шмелев

Что еще поражает в связи с хабаровскими протестами, это то, что протестовать там вышло более 10% населения города, полиции и Росгвардии на улицах практически не наблюдалось, но при этом не было зафиксировано никаких случаев погромов, поджогов, грабежей или вандализма, как правило сопровождающих массовые протесты даже в гораздо более развитых демократиях (например, недавние BLM-протесты в США и т. д.)!

Svetlana Shmeleva давно говорит, что несмотря на постоянное давление со стороны государства (а, может, и вследствие него) наше гражданское общество является чуть ли не самым продвинутым в мире. И, похоже, она права.

Начинаю думать, что если завтра МВД, ФСБ, Центр Э, СК, Прокуратура, ФСИН, ФСО, Росгвардия и прочие бессмысленные структуры такого плана будут просто распущены и упразднены, никакой проблемы для безопасности и порядка на улицах это вообще не создаст, скорее, наоборот. Вся опасность, нервозность и беспорядки исходят только от них. А общество у нас, наоборот, гораздо более организованное и цивилизованное, чем где-либо.

Государственные СМИ протесты привычно игнорируют либо пытаются изобразить их совсем незначительными.

Любовь Соболь

В новостях на путинском ТВ рассказывают о коронавирусе в США, Елизавете II и обо всем чем угодно, только не о масштабных протестах в Хабаровске. Боятся, что страна узнает, как мужественно борются за свои права жители Дальнего Востока

Александр Рыклин

"Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала"...

Спасибо. Мы знаем, нам уже рассказали....

СерпомПо

Федеральные каналы 📷 дружно отказались показывать массовые субботние протесты в Хабаровске. Вместо этого пустили по трубам пропаганды про «молодежный форум территории смыслов» и приветствие Путина, про вирус в Америке, митинги в Израиле против карантина.



Что же вы так испугались? Почему сели в такую глухую оборону? Где же наступление, атака?



Надо было обязательно показать!



Но только выдать протестный митинг и шествие за Фургала за что-то другое – объявить, что граждане в Хабаровске вышли приветствовать принятие поправок в Конституцию. Празднуют уже неделю, не могут остановиться. Выходят в выходные, будни, после работы, ночью. И еще граждане благодарят Путина за то, что арестовал Фургала. Звук не давать, митинги показать издалека. Дать прямое включение какого-нибудь корреспондента с подходящим текстом.



Опыт уже есть.



Две недели назад «Первый канал» выдал съемки 2017 года ритуального хоровода Осухай в Якутии за свежие торжества по случаю принятия путинских поправок. Когда первоканальи были пойманы с поличным на фальсификации, сюжет с сайта тихо удалили. Испугались. А напрасно!



Следовало сообщить, что еще в 2017 году жители Якутии жаждали поправок в Конституцию и писали письма Терешковой. И тот Осухай был в честь Солнца-Путина:



«Танцуя этот ритуальный хоровод и повторяя слова за запевалой, ритмично двигаясь по направлению Солнца, люди как бы возносились к небесам: очищалась душа, все невзгоды оставались позади, а впереди ждали удача и успех».



Вот и с Хабаровском стоило проделать нечто подобное – сообщить, к примеру, что праздник обнуления из Якутии добрался, наконец, до Дальнего Востока, и скоро покатится дальше – вплоть до Великой Китайской стены. И, может быть, даже перемахнет ее зубчатые стены, ошеломив китайских товарищей.

Прокремлевские политологи и журналисты в личных блогах требуют наказать виновных, "упустивших ситуацию"

Максим Соколов

Хабаровская сумятица имела бы какое-то оправдание, если бы по итогам сумятицы разогнали к бую попустившее все это УВП АП РФ с методологами и сайентологами. Не сего не буде.

Алексей Чадаев

Полпред Трутнев продемонстрировал неслабое умение тушить пожар керосином. Его спич про то, что, мол, недооценили усталость населения от Шпорта на выборах 2018 года — читается как саморазоблачение. В текущем контексте само то, что он зачем-то о тех выборах вспомнил, означает собственноручное признание, что Фургала сейчас взяли точно не по уголовным, а именно по политическим мотивам. Цепочка именно такая: два года назад выбрали «не того», решить эту проблему мягкими средствами полпредство не смогло, и пришлось «не того» закрывать за старые грехи. В этом смысле неудивительно, что город взял и вышел.

Каким бы ни было решение конкретно по Хабаровску, в любом случае неплохим дополнением к нему была бы замена полпреда. Может, не прямо сейчас, чтоб не парализовать совсем уж любые структуры управления. Но вообще-то лимит на ошибки Юрий Петрович, считаю, исчерпал.

Некоторые считают, что Кремль сам посеял семена нынешних протестов против центра ещё до ареста Фургала.

Власти, как российские, так и местные, тем временем, похоже, пребывают в растерянности.

Сталингулаг

Всю неделю Кремль пытался погасить протесты в Хабаровском крае: пугал вспышкой коронавируса, а люди продолжали выходить на улицы. Внезапно ФСБ обнаружило террориста, который планировал что-то нехорошее именно тогда, когда начались митинги. Это тоже не смогло остановить хабаровчан, и они продолжили выходить. Даже Фургала заставили якобы выступить с сообщением, что он не поддерживает многотысячные марши. Но и это никак не отразилось на количестве людей, желающих выразить своё негодование, и снова десятки тысяч несогласных с повесткой, предложенной Кремлём, шли сегодня плотной колонной в Хабаровске. Потому что дело не в губернаторе, дело в уважении, которое граждане требуют к себе. Просто этот арест стал последней каплей. Люди устали, что с ними не считаются, что их держат за дураков, а их мнение и желания ни во что не ставят. И пока центр думает, что он может заглушить народные недовольства криком своих круглосуточных мудазвонов, протесты будут только нарастать

Алексей Навальный

Прямо сейчас, где-то в подмосковном бункере сидит В.В.Путин, провозгласивший себя царем России, смотрит на хвосты этих колонн, скрывающиеся за горизонтом, и очень расстраивается.

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Целый город - Хабаровск - отказался верить бесконечному вранью Путина о "справедливости" его судов и "честности" его выборов. Не только Хабаровск, кстати. Все города Хабаровского края и даже во Владивостоке прошла акция солидарности.

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Путин боится и ждет. Ждёт когда люди устанут и перестанут выходит на улицы. Тогда он, как делает это всегда, попробует арестовать лидеров протеста, а остальных разогнать.

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Но Хабаровск не сдается. Сегодня на улицы вышло если не больше людей, чем в прошлые выходные, то точно не меньше.

Они выбрали своего губернатора - Сергея Фургала - и если он сделал что-то не то, то пусть его судят открытым судом в Хабаровске, а не воруют и не увозят тайно в Москву, где давно организована фабрика поддельных уголовных дел, на которой трудятся тысячи проституток в судейских мантиях, прокурорских, полицейских и следственных мундирах.

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Трусливый жулик - мэр Хабаровска по фамилии Кравчук, заявивший, что люди выходят на улицу за деньги, сегодня сидел под столом и трясся от страха, потому что десятки тысяч пришли и скандировали "Кравчук, выходи".

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Хабаровск, Комсомольск и другие города нуждаются в нашей солидарности. На федеральном ТВ полный блок. Но если каждый из нас приложит хоть немного усилий, то 90 миллионов жителей нашей страны, регулярно пользующиеся интернетом, узнают о том, что происходит в Хабаровске. <...>

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А те, кто в Хабаровске ещё сильнее почувствуют, что вместе с ним - вся страна.

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И знают, что один из их лозунгов (последнее фото): Единая Россия, пошла вон с нашего Дальнего Востока - хочет сказать каждый о своём городе.

Плющев

В Хабаровске прямо по классике, будто хотели проверить, а все время работает или у нас - нет? Недовольные люди выходят на акции - мэр говорит, что это проплаченные - людей выходит в разы больше.

Говорить про отрицательную селекцию во власти стало уже общим местом, поэтому скажу про частное ее следствие - необучаемость. И отказ в субъктности людям. Какой-то временщик, представивший себя властью, считает себя субъектным, а людей - нет. И тут же получает обратку.

Аббас Галлямов

Хабаровский мэр-единоросс дезавуировал своё заявление о том, что горожане протестуют за деньги. Оно и понятно, Москва с ее угрозами далеко, и ещё не известно, хватит ли ей теперь духу вообще кого-нибудь на Дальнем Востоке сажать, а горожане - вот они рядом. Прямо под окнами шумят. Вдруг ещё дефенестрируют сгоряча, обиженные такими обвинениями.

Эль Мюрид

В Хабаровске прошло самое массовое протестное мероприятие за все время после ареста Фургала. Людей не впечатлила постановка с поимкой страшного исламского террориста, и порядка 15-20 тысяч человек (возможно, и больше) вышли на улицу высказать свое не самое приветливое отношение к происходящему. Мэрия заявила о 10 тысячах протестующих, есть оценки даже в 50 тысяч, но визуально реальная численность лежит где-то посередине. Впрочем, численность в данном случае - величина хотя и важная, но не в ней дело.

Стоит отметить, что шествие и митинг не были разрешенными, что для фашистского режима Путина является из ряда вон выходящим событием, но власть попросту не рискует отвечать террором, осознавая, что последствия могут оказаться слишком непредсказуемыми. А точнее, наоборот - весьма предсказуемыми. Соответственно, полиция не вмешивалась в происходящее.

Одно из основных требований протестующих - это честный суд. Для современной России это, конечно, два взаимоисключающих понятия. Либо честный, либо суд. Но в данном случае речь идет о том, чтобы Фургала судили не в Москве, а в Хабаровске. Очевидно, что на такое требование Кремль вряд ли пойдет - любой приговор, который будет вынесен на территории края, может запустить еще более непредсказуемые последствия.

Пока никакой реакции из Москвы на происходящее нет. Что вполне разумно - сказать нечего, люди перестают верить бесконечной лжи, им нужны дела. Основной проблемой стало то, что Фургал победил на выборах вопреки правилам системы, а значит - люди стали чувствовать ответственность за свой выбор, и защищают его от колонизаторов из Кремля. Если бы в 18 году все прошло по привычной схеме, в конце которой ставленник Москвы становится гауляйтером территории, ни у одного из сегодня вышедших на улицу не было бы мотива выступать в защиту губернатора. Сегодня он есть, и он связан не столько с личностью самого Фургала, сколько с выбором, который хабаровчане сделали самостоятельно. Именно этот выбор они и защищают.

Кирилл Шулика

Ситуация в стране сейчас качественно отличается от 2011-2012 годов. Конечно, те протесты нельзя подогнать под определение "протест норковых шуб", но это был протест москвичей, среднего класса, хипстеров и прочих. Почему-то принято считать, что они далеки от народа, но это не так, они тоже народ.

Однако сейчас кажется, что те, кто протестовал на Болотном деморализованы. Тут можно отметить и коронавирус, и отсутствие всяких историй успеха, и последствия убийства Бориса Немцова, и иногда довольно странное поведение единственного лидера Навального.

Теперь протестует тот самый глубинный народ. Это и Хабаровск, и отец Сергий, и шаман, Шиес, куча локальных протестов. Власть же оказалась не готова к таким протестам и не знает, что делать. Она знает, как закрывать в Москве пассионариев из числа либеральной оппозиции, как ее разгонять Росгвардией, как использовать мурзилок и провокаторов типа Мальцева. Сейчас ни одна из этих технологий не работает, поэтому Кремль и силовики всячески пытаются нащупать методы борьбы с протестом глубинного народа. Учитывая, что пока в Хабаровске полиция только раздает маски, а отец Сергий сидит в монастыре под Екатеринбургом, методы так и не нащупали. Поэтому начинается откровенная, простите, шиза. Например, назначение в Хабаровск Дегтярева это некий панковский перформанс, иначе назвать сие нельзя.

Относительно того, что будет дальше с Хабаровском и Фругалом мнения разнятся.

Кирилл Рогов

В очередном выпуске серии "Либеральная миссия - экспертиза", посвященном ковидному голосованию и процессу принятия поправок, который мы сейчас делаем, профессор Владимир Гельман, разбирая стратегии оппозиции в противостоянии авторитарному режиму, пишет, что оппозиция имеет влияние и может добиваться успеха, если способна организовать длительные кампании протестной мобилизации. То есть не одноразовые акции, а протяженные кампании.

Однако такие кампании должны иметь свой сюжет. Для этого оппозиции необходимо иметь легитимные (с точки зрения участников протестной мобилизации и прочих граждан) цели –чего конкретно они добиваются. Абстрактные вещи – отставка Путина, демократия, справедливость – здесь не походят. Эти лозунги могут присутствовать, но сюжет такой кампании развивается вокруг вопроса, который может быть решен действующей властью и выглядит справедливым и законным требованием. На самом деле отчасти отсутствие такой стратегии легитимизации протеста в мнении населения был причиной поражения «белого движения» - протестов против фальсификации выборов в 2011 – 2012 годах.

У хабаровских протестов есть одна такая цель - перенос следствия и суда над Фургалом в Хабаровск. Это хорошая цель. Но драйвером протестов, как это всегда бывает, является двойной фокус – конкретный кейс (солидарность с конкретным человеком) и политическая идея. Политическая идея в данном случае – это протест региона против диктата Москвы. Перенесение суда в Хабаровск – это цель, связанная с персоной. Цель, связанная с политическим содержанием протестов, - это добиться, чтобы мнение хабаровчан уважали и учитывали. И в данном случае эта цель: добиться назначения приемлемого для хабаровчан исполняющего обязанности губернатора.

Напомню, что в Хабаровском крае есть легитимное законодательное собрание, в котором практически нет представителей «Единой России» и которое было избрано «на плечах» популярности Фургала. Оно должно сыграть роль в процессе назначения исполняющего обязанности. И принцип приемлемости фигуры исполняющего обязанности для хабаровчан может быть очень простым: он должен подтвердить право хабаровчан на мирные протесты и обозначить свое уважительное отношение к ним. Таким же должно быть и требование к прочим представителям региональной администрации: либо ты хабаровчанин и уважаешь право на протест Хабаровска в защиту своего губернатора, либо ты «рука Москвы».

Антимосковский характер протестов в Хабаровске и их политическая идея - требование, чтобы хабаровчане сами решали, кто у них будет начальством, - это то, что может обеспечить протестам широкое сочувствие за пределами региона и защитить, таким образом, Хабаровск от репрессий со стороны Кремля.

Город Глуповъ

Кажется, власть избрала единственно правильную тактику в отношении хабаровских протестов - не замечать, не сопротивляться, не возвращать Фургала.

Прямо по Троцкому - ни мира ни войны, армию распустить. В надежде, что протесты выдохнутся и все образуется само собой.

Посмотрим.

В любом случае, наглядный урок - при достижении некоего критического количества протестующих (в разных регионах различного) полиция и росгвардия начинают засовывать дубинки в чехлы и раздавать защитные маски.

Что бы ни случилось дальше, пока протесты продолжаются и оппозиция надеется, что происходящее в Хабаровсе - признак того, что народ наконец-то пробуждается.

Лев Шлоссберг

На улицы Хабаровска вышел народ, то есть власть. Единственный источник власти, как записано в изнасилованной Конституции.

Происходящее в Хабаровске – это важный урок для всех. В первую очередь, это урок для граждан, для общества, что можно быть сильным. Общество в нашей стране привыкло быть слабым, привыкло быть в меньшинстве, привыкло быть миноритарием, привыкло к синдрому выученной беспомощности.

А здесь мы видим вышедшее на улицы большинство. Люди, которые вышли на улицы Хабаровска, абсолютно точно представляют большинство избирателей Хабаровского края. Московская (федеральная) власть в Хабаровске находится в меньшинстве, а люди, народ в Хабаровске находятся в большинстве. Это абсолютно непривычная ситуация. Она никоим образом не может сочетаться с той системой власти, которая построена в нашей стране.

Федеральные власти во главе с Путиным не понимали и не понимают, что в стране живут люди, с которыми нужно считаться. Воля людей, их позиция, их интересы, их права, их мнения не учитываются изначально. А в Хабаровском крае на улицы вышли люди, которые требуют уважения к себе, потому что уважают себя. Люди, обладающие собственными представлениями о личном достоинстве, о праве, о свободе, об ответственности. Такие люди не вписываются в картину жизни российских властей при Путине. Они по сути дела являются незапланированными и нежелательными гражданами России.

Федеральные власти не знают, что делать. Власти готовы отдать регион ЛДПР и предлагается на выбор Путину несколько человек от этой же партии. Власти в Москве считают, что это был партийный выбор. А выбор был не партийный, а личный, и люди не меняют своей позиции: «Отдайте нам Фургала!».

Сейчас все надежды властей связаны с тем, что протесты будут утихать, люди будут уставать. Власти пытаются заискивать перед людьми, покупать людей. Это отражает их понимание человеческих интересов. Вы вышли на улицы? — вас нужно подкормить. Вы недовольны тем, что убрали Фургала? — вот вам другой «жириновец», как будто, они все, как китайцы, на одно лицо. Какое для вас значение имеет кто это: Фургал, Дягтерёв, ещё кто-то? А для людей имеет значение: это был их свободный выбор. Голосовали, строго говоря не за «жириновца». Голосовали за человека, который был воспринят людьми как представитель их интересов.

Произошедшее в Хабаровске сорвало крышку на чайнике терпения. Люди долго терпели, с чем-то готовы были смириться, с чем-то готовы были пойти на компромисс. Но у них было понимание, что они проявили свою волю, выбрали того человека губернатором, кого они хотели в тот момент выбрать. Любые посягательства на этот результат голосования являются по сути посягательством на власть народа. Народ так решил. Это решение народа.

То, что происходит в Хабаровском крае — это попытка властей доказать народу, что он не народ. Что он не является властью. Что он не имеет права решать, кто может быть избранным руководителем.

Совершенно очевидно, что людей не устроит ничего, кроме освобождения Фургала и его возвращения на должность до решения суда. Причем людей на устроит никакой другой суд, кроме суда присяжных, – и в Хабаровске, а не в Москве. А вертикальная система не готова отступать назад, она не умеет пятиться. С политической точки зрения это ультимативный тупик. Последствия действий властей, приведшие к этому тупику, скажутся на других следующих выборах – не только региональных, но и федеральных.

Тарас Орленок

Хабаровский протест не валят потому, что вышли достаточно серьезные и мощные люди. На видео это хорошо видно. Ну, повалите вы их - а следом могут подняться и другие города. По цепочке, ближе к столицам. Причем они там сейчас строго рапортуют в центр, что "мы уж подобного не допустим". А дальше?

Я помню, как мы шли мимо Кремля и длинного строя спецназа. И как они набегали на нас в переулках. А нас было мало.

Иван Курилла

Вот смотрите, простая история: протестное голосование привело к власти человека, который твердо знал, что источник его власти - волеизъявление народа, а не решение президентской администрации. Соответственно, он вел себя как положено избранному политику (не без популизма, - а что плохого в популизме?). Тем самым он выпадал из вертикали, в которой каждый должен зависеть только от воли вышестоящего. Вертикаль решили починить, Фургала арестовали, - и тут уже за него (вернее, за свой выбор) вступились избиратели. Так работает демократия и взаимная ответственность.

Последний раз подобный вопрос вставал на федеральном уровне во время выборов 2011 года, - декабрьские протесты москвичей должны были определить, кто же именно избрал госдуму, граждане или Кремль. Добейся москвичи отмены хотя бы части результатов, - и всем депутатам было бы понятно, что местом в думе они обязаны избирателям. Не добились, - стало окончательно ясно, что единственный избиратель сидит наверху. И вся политика с того момента строится исключительно сверху вниз. Так работает авторитаризм и безответственность власти перед народом.

Желаю успеха хабаровчанам, - их борьба важна для всех.