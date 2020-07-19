Виктор Орбан считает Марка Рютте ответственным за ситуацию на саммите

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье возложил на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ответственность за отсутствие взаимопонимания на саммите ЕС. Европейские лидеры собрались в пятницу вечером в Брюсселе на первую очную встречу после нескольких месяцев карантина. Тема саммита - выход из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Венгерский лидер заявил журналистам, что не понимает причин, по которым нидерландский премьер столь недоброжелателен к нему и к Венгрии. Агентство "Рейтер" приводит высказывание Орбана: "Я не люблю искать виноватого, но этот голландец - настоящий ответственный за неурядицы", сказал венгерский премьер о своём нидерландском коллеге Марке Рютте.



Правый националист Орбан за десять лет, прошедших после его победы на выборах, сконцентрировал в своих руках беспрецедентно большие полномочия, отмечает агентство "Рейтер". Он неоднократно выступал против решений исполнительных органов ЕС, а также против отдельных государств-членов ЕС, критикующих Будапешт за ущемление демократических норма управления.



Группа четырёх государств - богатых и называемых "рачительными" в финансовых вопросах государств Европы - во главе с Нидерландами - заблокировала на саммите в Брюсселе принятие соглашения о совместном фонде восстановления экономики. Речь идёт о 750 миллиардах евро. Дания, Швеция, Австрия и Нидерланды добиваются строгого контроля над расходованием средств из этого фонда. Разгорелись острые споры относительно возможности замораживания финансовой поддержки тем государствам, которые пренебрегают демократическими нормами.



Вероятно, предвидевший такое развитие Орбан, ещё до саммита предупредил, что наложит вето на предложения о замораживании фондов.