В Минске тысячи людей пришли на митинг оппозиционного кандидата 

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в воскресенье в Минске свой первый агитационный митинг. По разным данным, на акцию пришли от четырёх до семи тысяч человек.
Вместе с Тихановской в митинге участвовали представители штаба незарегистрированного кандидата от оппозиции Виктора Бабарико, и супруга другого незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало.
Вероника Цепкало заявила, что более 200 человек из разных стран, среди которых - Германия, Чехия и Украина, работают над IT-платформой, которая должна помочь "минимизировать фальсификации" на выборах при подсчёте голосов.
Отмечается, что журналисты не смогли вести трансляцию с митинга, поскольку на время его проведения в Парке Дружбы оказался полностью недоступен мобильный интернет.
На прошлой неделе штабы оппозиционных кандидатов - Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико - объединились для проведения избирательной кампании Тихановской.
Она заявила, что баллотируется в поддержку своего мужа - блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвигаться в президенты, но был арестован в конца мая и с тех пор находится в СИЗО.
Арестован также Виктор Бабарико. Экс-глава "Белгазпромбанка" вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих планах участвовать в выборах. Белорусские власти обвиняют его в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами пять человек, отказав в регистрации экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд.
- Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
- Сам глава Белоруссии, комментируя аресты своих оппонентов, заявил, что властям удалось предотвратить "майдан". Также он обвинил во вмешательстве в выборы иностранные государства, в том числе - Россию.
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