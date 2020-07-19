В Иркутской области идёт поиск пропавшего самолёта Ан-2

Лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2, который совершавший полёт над Бурятией и Иркутской областью, пропал с радаров и не выходит на связь, сообщило поздно вечером в воскресенье агентство URA.RU со ссылкой на Бурятское республиканское управление МЧС.



Известие о пропаже самолёта поступило 19 июля от дежурного "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра". Самолёт авиакомпании "Феникс», на борту которого находилось шесть человек (два члена экипажа и четыре пассажира), своевременно не вышел на связь.



Ан-2 вылетел из района села Кырен в Бурятии. Его точный маршрут неизвестен. По предварительным данным, он совершал химическую обработку полей без одобренной заявки, уточняет агентство. Специалисты предполагают, что воздушное судно может находиться на территории Иркутской области. На поиски пропавшего самолёта вылетел Ан-26 авиакомпании "ИрАэро".



Агентство "Интерфакс" сообщило, что на поиски вылетели два самолёта Ан-2.