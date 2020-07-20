Самописцы сбитого Ираном "Боинга" доставлены в Париж

Бортовые самописцы украинского пассажирского "Боинга", сбитого по ошибке иранскими ПВО под Тегераном, доставлены в Париж. В ближайшие часы их отправят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Ранее Иран согласовал решение передать "чёрные ящики" французской стороне с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.

В феврале власти Ирана признали неспособность Тегерана самостоятельно расшифровать самописцы из-за отсутствия необходимых технологий. Предполагалось, что для анализа "чёрных ящиков" в страну прибудут иностранные специалисты, однако этому помешала пандемия COVID-19.

"Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета. Жертвами катастрофы стали все 176 человек, находившиеся на борту. Это - граждане семи стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально власти Ирана утверждали, что причиной крушения стала техническая неисправность "Боинга".



Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что пассажирский самолёт был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора, который принял его за крылатую ракету в ожидании возможных ударов США.