Впервые арестован участник акции в поддержку Фургала

Участник воскресной акции в защиту главы Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке арестован на пять суток. Антон Ресин признан виновным в неповиновении сотрудникам полиции, сообщает сайт VL.ru со ссылкой на местных активистов.​

Это первый арест участника акций в защиту Фургала, которые продолжаются уже больше недели. В Хабаровске, где акции наиболее многочисленные, пока не было ни задержаний, ни арестов.

Как сообщает Сибирь.Реалии, на активиста было составлено сразу два протокола за неповиновение полицейским, кроме того его признали виновным в организации незаконного митинга. Он был задержан днём 19 июля и доставлен в один из местных отделов полиции. По данным активистов, Ресин во время задержания был избит полицейскими, на его лице появилось несколько гематом.

"Не представились, документы не предъявили, после этого сразу начали бить. Били целенаправленно, кулаком в лицо", — рассказал Ресин.

Активист пожаловался на то, что дело было рассмотрено судьёй без присутствия адвоката. Защитник Антона Ресина уже подал апелляционную жалобу на это решение.

Антон Ресин - сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН, на днях он должен был защищать кандидатскую диссертацию.