Впервые арестован участник акции в поддержку Фургала

Участник воскресной акции в защиту главы Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке арестован на пять суток. Антон Ресин признан виновным в неповиновении сотрудникам полиции, сообщает сайт VL.ru со ссылкой на местных активистов.
Это первый арест участника акций в защиту Фургала, которые продолжаются уже больше недели. В Хабаровске, где акции наиболее многочисленные, пока не было ни задержаний, ни арестов.
Как сообщает Сибирь.Реалии, на активиста было составлено сразу два протокола за неповиновение полицейским, кроме того его признали виновным в организации незаконного митинга. Он был задержан днём 19 июля и доставлен в один из местных отделов полиции. По данным активистов, Ресин во время задержания был избит полицейскими, на его лице появилось несколько гематом.
"Не представились, документы не предъявили, после этого сразу начали бить. Били целенаправленно, кулаком в лицо", — рассказал Ресин.
Активист пожаловался на то, что дело было рассмотрено судьёй без присутствия адвоката. Защитник Антона Ресина уже подал апелляционную жалобу на это решение.
Антон Ресин - сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН, на днях он должен был защищать кандидатскую диссертацию.
- В тот же день во Владивостоке за участие в несогласованном шествии в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали двух человек. Арестовывать их не стали.
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает.
- Фургал, представляя ЛДПР, победил в 2018 году на губернаторских выборах действующего главу региона - представителя "Единой России". В 2019 году "Единая Россия" проиграла выборы в Законодательное собрание Хабаровского края.
- Фургал пока остаётся губернатором – решения о его отстранении от должности и назначении временно исполняющего обязанности главы региона не было.
- В городах Дальнего Востока проходят акции за его освобождение, наиболее многочисленные - в Хабаровске. Они не согласованы, однако полиция, как правило, не вмешивается в происходящее. В субботу на улицы Хабаровска вышли более 10 тысяч человек.
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