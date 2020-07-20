В годовщину убийства Шеремета в Киеве установили памятный знак

Сегодня четвёртая годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. 20 июля 2016 года его автомобиль был подорван в центре Киева.

В понедельник неподалёку от места гибели журналиста и дома где он жил на улице Ивана Франко был установлен памятный знак. Он изображает белый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста и надписью внизу "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист". В открытии мемориала участвовали друзья и коллеги Павла Шеремета, журналисты ряда украинских СМИ.

Павел Шеремет - белорусский оппозиционный журналист, долгие годы работал в России, а с 2014 года - в Киеве. В последние годы был сотрудником издания "Украинская правда".

В декабре прошлого года - спустя более трёх лет после гибели Шеремета - МВД Украины сообщило о задержании предполагаемых исполнителей преступления. Предварительные выводы следствия предствил лично министр Арсен Аваков в присутствии президента Владимира Зеленского. Подозреваемые впоследствии были арестованы.

Это волонтёр в зоне боевых действий в Донбассе хирург Юлия Кузьменко, ветеран боевых действий в Донбассе со стороны Украины музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Антоненко и Кузьменко следствие считает исполнителями преступления, а Дугарь – пособницей, сообщила “Украинская правда”.

Согласно версии следствия, неустановленные организаторы покушения хотели создать в украинском обществе резонансное событие для провокации акций протеста. До этого полиция называла мотивом убийства попытку дестабилизировать ситуацию в стране и привлечение внимания к националистическим идеям исполнителей.

Подозреваемые свою вину отрицают. По предъявленной статье им грозит длительное заключение вплоть до пожизненного срока. Редакция "Украинской правды", журналисты и представители общественности выражали сомнения в достоверности версии следствия, указывая на недостаток улик.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что готов сделать "серьёзные кадровые выводы" в случае, если подозреваемые по делу Шеремета окажутся невиновными. Тогда же он сказал, что несёт ответственность за расследование дела как глава государства.

В понедельник Зеленский написал, что дело об убийстве Шеремета "находится под контролем всего украинского общества", которому необходимы "убедительные и безоговорочные доказательства".