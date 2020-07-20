Вдовец Мадины Умаевой получил новый дом от фонда Кадырова

Семья мужа умершей и спешно похороненной в Гудермесе Мадины Умаевой получила новый дом от чеченских властей. Сюжет об этом вышел 18 июля в эфире государственной телерадиокомпании "Грозный".

В сюжете муж погибшей Висхаджи Хамидов с тремя маленькими детьми осматривает комнаты нового дома. Как отмечается, он был построен на деньги фонда имени Ахмата Кадырова.

"Обо всех удобствах, в том числе и мебели, благотворительная организация также позаботилась", - говорится в сюжете.