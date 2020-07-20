Вдовец Мадины Умаевой получил новый дом от фонда Кадырова

Семья мужа умершей и спешно похороненной в Гудермесе Мадины Умаевой получила новый дом от чеченских властей. Сюжет об этом вышел 18 июля в эфире государственной телерадиокомпании "Грозный".
В сюжете муж погибшей Висхаджи Хамидов с тремя маленькими детьми осматривает комнаты нового дома. Как отмечается, он был построен на деньги фонда имени Ахмата Кадырова.
"Обо всех удобствах, в том числе и мебели, благотворительная организация также позаботилась", - говорится в сюжете.
- 23-летняя Мадина Умаева была найдена мёртвой вечером 12 июня. Вопреки традициям её в спешке похоронили той же ночью. Родственники настояли на эксгумации тела. Мать Умаевой Хутмат Довлетмирзаева предположила, что её дочь могли убить. По словам матери, дочь много раз пыталась уйти от мужа, который её избивал. Незадолго до смерти Хамидов снова побил жену за покупку телевизора на детское пособие, рассказала Хутмат Довлетмирзаева.
- Она заявила, что при эксгумации видела шрам на теле дочери и считает, что Умаеву убили. Семья её мужа и он сам утверждают, что женщина погибла в результате эпилептического припадка. У Умаевой остались трое маленьких детей - сын и две дочери.
- Разобраться в ситуации вызвался глава Чечни Рамзан Кадыров. После того, как он провел собрание со всеми участниками конфликта, Хутмат Довлетмирзаева попросила прощения у зятя Висхаджи Хамидова и его родственников за "клевету".
- Правозащитники обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль дело о смерти Умаевой и забрать его из Чечни.
- Чеченский общественный фонд имени Ахмата Кадырова получил в 2019 году рекордные 6,075 млрд рублей дохода. Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в "добровольно-принудительном" порядке, однако глава республики Рамзан Кадыров все эти обвинения отрицал.
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