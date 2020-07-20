В РФ признаны нежелательными 7 организаций из США и Британии

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций - шести американских и одной британской. По мнению прокуратуры, их деятельность представляет угрозу безопасности России. Информация направлена в Минюст для включения этих организаций в реестр.

Организации главным образом связаны с деятельностью китайской религиозной организации "Фалуньгун". Власти КНР запретили её в 1999 году, заявив, что она представляет собой религиозную секту. В Китае начались масштабные репрессии против последователей "Фалуньгун". По данным правозащитников, им подверглись сотни тысяч людей. Действия властей Китая неоднократно критиковали международные правозащитные организации и США.

Нежелательными признаны, в частности, правозащитные организации, которые расследуют преследования "Фалуньгун": "Всемирная организация по расследованию преследований "Фалуньгун"", "Коалиция по расследованию преследований в отношении "Фалуньгун" в Китае" и другие.

В России ранее были признаны экстремистскими материалами ряд информационных материалов, связанных с движением.

В число нежелательных организаций до сегодняшнего дня были включены 22 организации. В их числе американские Национальный фонд в поддержку демократии, фонд "Открытое общество", Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов, "Атлантический совет", чешская правозащитая организация "Человек в беде". Деятельность организаций в России запрещена, а за сотрудничество с ними грозит уголовное преследование.