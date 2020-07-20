"Бессмертного полка" в 2020 году не будет - подтвердил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что ни парад на Красной площади 24 июня, ни голосование по поправкам к Конституции, которое продолжалось целую неделю до 1 июля, не привели к росту числа заражений коронавирусом.

Путин ответил на вопросы сотрудников судостроительного завода "Залив" в Керчи в аннексированном Крыму, куда он приехал в понедельник.

По словам Путина, помогло соблюдение санитарных правил. При этом президент признал, что при проведении акции "Бессмертный полк", которая планировалась на 26 июля, соблюдение социальной дистанции невозможно, поскольку цель этого меропориятия, по мнению Путина - "продемонстрировать единство". Поэтому Путин согласился с переносом акции на будущий год, пообещав провести её "широко, мощно, красиво".

О переносе "Бессмертного полка" стало известно ещё на прошлой неделе. Сопредседатель одноименного общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой тогда сообщил, что акцию могут провести 2 или 3 сентября. Из слов Путина, однако, следует, что "Бессмертный полк" пройдёт только в будущем году - хотя ранее президент обещал, что она состоится ещё в нынешнем.

Обычно эта акция, в ходе которой люди несут портреты воевавших родственников, проходит 9 мая, однако в этом году её перенесли из-за эпидемии.

По официальной статистике, в недели после парада и голосования о поправках число новых случаев заражения в России не росло, но и не снижалось, составляя от 6 до 7 тысяч в сутки. В последние дни оно начало несколько уменьшаться и в понедельник составило 5940 человек. Эксперты неоднократно подвергали российскую официальную статистику сомнению.