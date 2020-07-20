Умер художник Виктор Чижиков - автор олимпийского Мишки 

На 85-м году жизни умер художник Виктор Чижиков - автор медвежонка Мишки, символа летней Олимпиады 1980 года в Москве. О смерти Чижикова сообщает издательство "АСТ", с которым художник сотрудничал.

Большую часть жизни Чижиков проработал иллюстратором детских книг. В частности, он сотрудничал с издательствами "Малыш" и "Детская литература", проиллюстрировав детские сказки "Доктор Айболит", "Три поросёнка", "Праздник непослушания". Также рисунки Чижикова печатались в журналах "Мурзилка", "Весёлые картинки" и "Крокодил".

В 2010 году художник судился с телекомпанией НТВ по вопросу авторских прав на талисман Олимпиады-1980, но проиграл суд.