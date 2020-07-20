Госдепартамент США объявил новые санкции против Кадырова

Государственный департамент США 20 июля принял санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской республики в составе Российской Федерации.



Санкции связаны с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чечне. Государственный департамент располагает достоверными сведениями о том, что Кадыров несёт ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершённые за последние десять лет, включая пытки и убийства.

В сообщении Госдепартамента США отмечается, что принятые санкции распространяются на жену Кадырова - Медни Кадырову и его дочерей - Айшат и Карину. США призывают другие страны, разделяющие позицию Госдепартамента, принять подобные меры в отношении Рамзана Кадырова.

США ранее уже вводили экономические санкции против Кадырова и нескольких его соратников. Так, в 2018 году США и 15 других государств пошли на чрезвычайные меры, обратившись в Московский механизм ОБСЕ с просьбой организовать специальный орган для проверки фактов, опубликованных в СМИ. Речь шла о нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, журналистов независимых медиа.

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