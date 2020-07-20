В Амурской области арестованы строители, бунтовавшие из-за зарплат 

Следственный комитет по Амурской области сообщил о задержании одиннадцати строителей местного газоперерабатывающего завода.

Задержанных обвиняют в участии в массовых беспорядках. Двое строителей уже отправлены в СИЗО, остальным мера пресечения будет избрана в ближайшие дни.

13 июля несколько десятков строителей Амурского газоперерабатывающего завода, большинство из которых - граждане Узбекистана, устроили бунт на территории строительства. По их словам, им не выплатили деньги за работу.

По версии следствия, во время акции строители разгромили офисные помещения подрядчика - организации "Ренейссанс Хэви Индастриз", а также несколько магазинов и салонов сотовой связи. При этом в сообщении СК утверждается, что "фактов несвоевременной выплаты заработной платы работникам не установлено".