В Москве трансгендерную активистку отправили в мужской спецприёмник

Тверской суд Москвы признал виновной в повторном нарушении правил проведения митингов трансгендерную активистку Полину Симоненко, арестовав её на 14 суток. По словам адвоката Симоненко Константина Бойкова, арестованную отправили отбывать наказание в мужской спецприёмник.

Симоненко вместе с ещё несколькими десятками активистов задержали 18 июля возле здания Госдумы. Они проводили одиночные пикеты против законопроекта, внесённого в парламент сенаторами во главе с Еленой Мизулиной. Если документ будет принят, то лицам, сменившим пол, запретят вступать в брак и усыновлять детей.

В понедельник Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей журналистку Милу Земцову, которую также задержали на пикете против законопроекта Мизулиной. При этом Земцова, в отличие от остальных задержанных, провела в отделе полиции до суда больше двух суток, хотя её оставляли в ОВД ровно на 48 часов.

В связи с этим Земцова попыталась уйти из здания суда, заявив, что 48 часов с момента её задержания прошли, однако полицейские силой вернули её на заседание. Соратницу активистки Лусинэ Минасян, снимавшую происходящее, задержали. На неё составлен протокол о неисполнении распоряжения судебного пристава. По словам самой Минасян, приставы ударили её по лицу и руке.