На саммите ЕС в четвёртый день достигнут компромисс

Государства Европейского Союза договорились о размере пакета помощи по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса. Прежний объём помощи, который предлагался Германией и Францией и по которому не удалось достичь согласия, составлял 500 миллиардов евро. Компромисс был найден при обсуждении пакета в размере 390 миллиардов. Об этом сообщила вечером в понедельник "Немецкая волна" со ссылкой на европейских дипломатов.

День 20 июля стал четвёртым днём необычно затянувшегося саммита в Брюсселе, который первоначально был заявлен как "двухневный".



За сокращение суммы не подлежащих возврату субсидий выступили Австрия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция. Первоначально они настаивали на предоставлении кредитов, а не субсидий, чтобы стимулировать такие страны, как Италия, к более решительному проведению реформ в экономике, говорится в публикации.