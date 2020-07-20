Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

МИД России подтвердил похищение российских моряков, ведутся их поиски

Мария Захарова

Семеро россиян в числе 13 моряков танкера Curacao Trader были взяты в заложники при нападении пиратов, сообщила 20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на данные, предоставленные российскими дипломатами в Абудже и Котону. Оператором танкера является греческая компания Alison Management.

В нападении, произошедшем 17 июля в нейтральных водах, в двухстах милях от побережья Бенина, участвовали восемь вооруженных пиратов. Какие-либо требования они до сих пор не выдвигали. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку рядом с портом Котону (Бенин).

По словам Захаровой, посольства России в Абудже и Котону находятся в контакте с нигерийскими и бенинскими властями и представителями компании-судовладельца. Местонахождение похищенных российских граждан устанавливается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG