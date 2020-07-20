МИД России подтвердил похищение российских моряков, ведутся их поиски

Семеро россиян в числе 13 моряков танкера Curacao Trader были взяты в заложники при нападении пиратов, сообщила 20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на данные, предоставленные российскими дипломатами в Абудже и Котону. Оператором танкера является греческая компания Alison Management.

В нападении, произошедшем 17 июля в нейтральных водах, в двухстах милях от побережья Бенина, участвовали восемь вооруженных пиратов. Какие-либо требования они до сих пор не выдвигали. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку рядом с портом Котону (Бенин).

По словам Захаровой, посольства России в Абудже и Котону находятся в контакте с нигерийскими и бенинскими властями и представителями компании-судовладельца. Местонахождение похищенных российских граждан устанавливается.