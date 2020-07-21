Байден: Кремль понесет расплату в случае вмешательства в выборы в США

Иностранное вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах будет рассматриваться как враждебная акция и повлечет очень ощутимые последствия для страны, уличенной в таких акциях. Об этом предупредил в понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден.

В заявлении Джо Байден обращается к России и другим прямо не упомянутым странам с предостережением: "Я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства. В случае избрания президентом я отнесусь к иностранному вмешательству в наши выборы, как к враждебной акции... Я воспользуюсь всеми полномочиями в качестве главы исполнительной власти, чтобы заставить страны-нарушители понести ощутимую и продолжительную расплату". По словам Джо Байдена, он будет готов прибегнуть к санкциям против финансового сектора, замораживанию активов, кибероперациям и обнародованию фактов коррупции. Байден заявляет, что у него нет желания идти на эскалацию напряженности с Россией или другими странами, но он без колебаний предпримет ответные действия.

Возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США, до которых остается три с половиной месяца становится все более заметной политической темой в Вашингтоне. В понедельник влиятельные законодатели-демократы направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой выступить перед членами Конгресса с разведывательной информацией о попытках иностранных государств вмешаться в в избирательную кампанию в США. В письме говорится о "крайней обеспокоенности" американских законодателей тем, что Конгресс, по некоторым данным, становится объектом иностранного вмешательства, в частности, используется дезинформация с целью повлиять на работу Конгресса, общественные дебаты и президентские выборы.

В феврале нынешнего года в американской прессе появились сообщения о том, что американские разведслужбы предупредили законодателей о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США с целю поддержки кандидатуры Дональда Трампа.