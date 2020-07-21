"Плевок в лицо Хабаровску": Рунет о назначении "преемника" Фургала

Выждав некоторое время, Владимир Путин снял Сергея Фургала с поста хабаровского губернатора "в связи с утратой доверия". Исполняющим обязанности губернатора стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Егор Холмогоров:

Дегтярев классный. Удачи ему в этом нелегком плавании. Любопытно что теперь в Хабаровске будет один из немногих политически внятных губернаторов.

Валерий Фёдоров:

Хорошо, что:

1. Наконец-то назначили врио (убирается опасный вакуум власти).

2. Этот врио - не из правящей партии, а из оппозиционной (уходит аргумент «за кого угодно, только не из «Единой России»).

3. Этот врио - из ЛДПР, которая де-факто является в крае правящей (смягчается конфликт между новым врио и командой, контролирующей сегодня власть в регионе).

4. Этот врио - молодой и энергичный (удовлетворяется широкий запрос на обновление управленческих кадров).

5. Этот врио - политик федерального уровня (пусть и не первого ряда).

Андрей Перла:

Молодой, энергичный, умеющий нравиться, он должен прыгнуть выше головы. Мгновенно найти подход к мятежной хабаровской улице, взять под контроль столь же мятежную областную администрацию, найти общий язык с полпредом и его аппаратом, наладить контакт с местным бизнесом и, главное, сделать всё это, ни на секунду не теряя из виду ежедневное управление очень сложным регионом. В преддверии зимы. В условиях вызванного ковидлой экономического спада. При объективных предпосылках для недовольства населения, недовольства, для которого арест Фургала – лишь предлог.

Если он справится – будет величайшим из нынешних российских губернаторов. Если нет – пропадёт и потащит за собой рейтинг своей партии далеко вниз.

Константин Долгов:

С Дегтярёвым, которого сейчас прочат в губернаторы вместо Фургала, пару раз довелось пересекаться. Уверенный в себе, достаточно жёсткий в суждениях (от этого уже успели отвыкнуть, поскольку сегодня среднестатистический чиновник в России - скорее безмолвный клерк без права на голос и позицию). Кажется, симпатизирует белым (и не симпатизирует красным). Но всё это не имеет никакого значения, потому что слова - это одно, а дела - совсем другое.

Получится ли у него? Понятия не имею. Я бы на его месте сделал всё возможное, чтобы увильнуть от такой "счастливой" возможности. Потому как он идёт туда, где его не очень-то и ждут - это во-первых. А во-вторых - при таком раскладе у него вообще нет права на ошибку, потому что его тут же съедят местные (те могут съесть и без всякой ошибки, к слову). Поскольку же не ошибается лишь тот, кто ничего не делает - Дегтярёв обречён. И не будем забывать, что все его действия будут рассматриваться под микроскопом не только местными элитами, но и федеральным центром. И тут на одной прухе, как в сериале "Последний министр", не прокатишь.

В любом случае желаю ему удачи. Меня с детства привлекали герои, способные бросить вызов превосходящему по силам противнику. Главное, чтобы в этом был смысл. Одно дело накрыть своим телом амбразуру и позволить товарищам продвинуться вперёд, другое - просто подставить голову под пули без всякого результата.

Итак, это было мнение тех, кто решение Путина так или иначе одобряет. Перейдём к тем, кто не очень, их больше.

Максим Дбар:

В связи с назначением Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо Фургала вспоминается великая цитата О'Генри:

Песок - неважная замена овсу!

Алексей Шабуров:

Новый хабаровский губернатор Дегтярев хорошо известен опытным новостникам.

Несколько лет назад он был поставщиком самых идиотских новостей из Госдумы. Среди прочего Дегтярев предлагал:

- запретить в России доллары

- праздновать день взятия Парижа

- ввести уголовную ответственность за «оправдание геноцида русских»

- вернуть гимн «Боже, царя храни»

- проверить законность отречения Николая Второго

- запретить пропаганду изнасилования детей

- печатать в паспортах текст государственного гимна, изображения исторических событий и известных граждан

Сочувствую Хабаровску. Беда не приходит одна.

Любовь Соболь:

Бедные жители Дальнего Востока, этого шута вам Путин выбрал!

Дарья Митина:

Хабаровчан остаётся только пожалеть - покойный чувашский глава, игравший с солдатиками в собачки, покажется образцом благородства и куртуазных манер. В общем, если бы у федерального центра был четкий алгоритм действий, продуманный план, апробированная программа, выстроенные коммуникации с местным гражданским обществом - то, может, оно и прокатило бы, в этом случае назначай губернатором хоть лягушку. А сейчас, увы, не прокатит.

Виктор Шендерович:

Батюшки святы. Путин назначил в губернаторы, вместо арестованного Фургала, - Михаила Дегтярева из той же ЛДПР.

Это уже что-то нервное у него, у солнцеликого. Типа "да подавитесь вы". Потому что Дегтярев этот - даже по меркам ЛДПР. Думаю, после исчезновения из шестого состава Думы "животного Абельцева" как раз Дегтярев и занял этот вольер.

И вот именно его Путин и назначил.

Вразнос пошел дедушка.

Михаил Шевелев:

Пока М. Дегтярев баллотировался в мэры Москвы и руководил физкультурой и спортом в Государственной Думе, он производил впечатление незатейливого . Шли годы, и выяснилось, что он клинический идиот. Это тема для кандидатской по психиатрии, на докторскую там не набирается. Но академиком станет тот, кто опишет анамнез людей, решивших, что летом 2020-го в образе М. Дегтярева они нашли решение для Хабаровского края.

Максим Кац:

Демонстративный плевок в лицо Хабаровску от Путина и ЛДПР.

Дегтярёв не имеет никакого отношения к Хабаровску, дважды выдвигался и набирал мало голосов на выборах мэра Москвы.

ЛДПР сливает Фургала таким образом, а Кремль показывает, что назначает кого хочет

Алексей Навальный:

Я чуть чаем не поперхнулся. Серьезно?! Миша Дегтярев был моим конкурентом на выборах мэра МОСКВЫ и получил тогда 2.8%

⠀

МОСКВЫ. МОСКВЫ. МОСКВЫ.

⠀

На черта вы его навязываете жителям Хабаровска? Дегтярёв этот Хабаровск только по телевизору и видел.

⠀

Там люди выходят на улицу именно потому, что Москва украла и - без всяких доказательств - увезла в тюрьму местного человека, которого все знали. Ему доверяли. Он хабаровчанин.

⠀

На черта им нужен москвич-губернатор?

⠀

Всю Россию и так превратили в придаток и плоантацию для богатых московских олигархов. Налоги забрали. Сырьевые доходы забрали. Теперь ещё и запрещают избирать себе власть из местных.

Аббас Галлямов:

Тот факт, что Дегтярев дважды проваливался на выборах мэра Москвы, вряд ли сильно порадует хабаровчан. «Они шлют нам хлам, который им самим не нужен,» - обиженно скажут дальневосточники.

Не то что бы они окажутся абсолютно неправы.

Григорий Кислин:

Варяг, бывший кандидат в мэры Москвы, человек, никогда не управлявший вообще ничем.

Пора выпускать пособие "Как заливать пожар керосином".

При том, что я, конечно, не уверен, что всё не утихомирится временно по каким-то независимым обстоятельствам. Но это кадровое решение - просто поражает.

Владимир Милов:

Если честно, я вообще не понимаю что Путин творит с Хабаровским краем. Назначение Дегтярева - это дополнительная эскалация ситуации. По реакции в дальневосточных соцсетях, думаю, уже видно, положительных отзывов - ноль, эмоции и мат зашкаливают. Думает переломать всех, задавить силой? Но это же не получится там, это Дальний Восток, а не Москва, куда свезли нищих из близлежащих регионов, одели их в форму Росгвардии и они нас тут с удовольствием бьют. Там-то так не получится.

Просто хрестоматийные ошибки и усугубление ситуации, и явное непонимание, что происходит в стране.

Андрей Новиков-Ланской:

В конфликте между амбицией и инстинктом самосохранения в российской власти традиционно побеждает амбиция. Поэтому английская королева на троне уже семь десятилетий, а российского трона нет давно.

Денис Билунов:

Назначение Дегтярева - это очевидный компромисс со стороны Путина по отношению к Жириновскому. Старый лис сумел отстоять свою торговую позицию, что автоматически продлевает его политическую жизнь (а значит - и ЛДПР) еще на несколько лет. Для хабаровчан же Дегтярев - это типичный московский "варяг", со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чтобы "контролировать ситуацию", ему придётся быть популистом больше, чем Фургал - а это, как видим, опасная дорожка.

Николай Рыбаков:

Назначение Дегтярева в Хабаровск – лишнее подтверждение, что никакого политического конфликта между ЛДПР и Кремлем нет, и быть не могло. Арест Фургала (которого его партия теперь, разумеется, быстро забудет), очевидно, имеет под собой главным образом коррупционную основу. Есть дружеский торг и система договоренностей: власть отдает регион на кормление в ответ на политическую лояльность. Квота для Жириновского по итогам сохранилась.

Виталий Шкляров:

Таким образом, Путин не стал предлагать кандидатуру представителя «Единой России». Это показательно. Но успокоит ли это решение протестующих в Хабаровском крае, которые в первую очередь выступают не за ЛДПР, а за то, чтобы Фургала судили на месте, и дали возможность принимать ключевые решения народу, а не администрации Кремля. Вряд ли. А главное, что таким финтом проблема регионов не решается. Откладывается, усугубляется.

Дмитрий Травин:

Назначение Михаила Дегтярева (ЛДПР) врио губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала (ЛДПР) говорит о:

1. ЛДПР хорошо попользовалась массовым протестом в Хабаровске. Благодаря мужественным людям, выходящим на улицы города, позиции партии Жириновского лишь укрепились. Если Фургал был самостоятельной фигурой, имевшей большой авторитет в регионе и относительно формально входившей в состав ЛДПР, то Дегтярев является ставленником партии и лично ее вождя. Жители Хабаровска хотели добиться справедливости, но, как выяснилось, поработали на чужого дядю, которого зовут Владимир Вольфович. Всем нам стоит иметь это в виду. Когда мы боремся за справедливость, в Кремле выстраивается очередь из всяких дяденек, желающих нами попользоваться.

2. Назначением Дегтярева Путин показал, что ЛДПР в такой же степени прокремлевская партия, как и «Единая Россия». В последнюю неделю немало говорилось, что, мол, Фургал пострадал, как представитель оппозиции. Нет, это не верно. Он пострадал, поскольку в отличие от Жириновского не смог договориться с Кремлем и силовиками о правилах игры (пока не вполне ясно, почему). А ЛДПР – это вовсе не оппозиция, а часть большой партии власти, в которую входят и ЕР, и КПРФ, и СР. Кремль не возражает против того, чтобы представители ЛДПР получали посты, если им удается их захватить в игре по тем правилам, которые диктуют из президентской администрации.

3. Не подтверждается модное в последние годы представление, будто бы мы, внося своим голосованием за ЛДПР, КПРФ или СР раскол в кремлевские ряды, можем способствовать ослаблению режима. Путинскими правилами игры давно уже предусматривается, что избиратель может шарахаться от одной партии к другой. На то и держат в Государственной Думе сразу четыре «конторы». Вот за пределы границ, очерченных кремлевской администрацией, нам шагнуть не дадут. Скажем, по-настоящему либеральную партию (в отличие от ЛДПР) в парламент не пустят, и здесь мы, к сожалению, бессильны. Лучше уж признать, что мы не можем повлиять на ситуацию, чем таскать каштаны из огня для Жирика и тому подобной публики.

Григорий Голосов:

Путин назначил Дегтярева потому, что должен был кого-то назначить врио, и потому, что надо было кинуть кость Жириновскому, которого именно эта кандидатура устраивала. Это чисто московская комбинация, не имеющая отношения ни к протестующим в Хабаровске, ни к их требованиям, ни вообще к ситуации в Хабаровске. Когда Дегтярев попытается что-то в качестве врио сделать, тогда появится и хабаровское измерение. А в его ситуации, понятное дело, лучше делать как можно меньше, желательно - ничего. Для этого он, как я понимаю, подходит просто идеально по личным и деловым качествам. Но все же, для гарантии, я бы на его месте поехал в Хабаровск из Москвы на поезде, совершая длительные ознакомительные остановки в пунктах следования, как позволяют правила РЖД.

Константин Рыков:

Назначение Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края - это фиаско.

1. Михаил - чужой человек для региона. Фургал был в доску своим и в этом во многом его феномен. Коренной, из многодетной семьи. Родился, учился, женился, работал и даже куролесил вместе со всеми в «святые 90-е». Бренд ЛДПР никого в Хабаровске не интересует. Не понимать этого, значит жить даже не на Луне, а в другой солнечной системе.

2. У Дегтярёва полностью отсутствует управленческий опыт. Быть главой комитета ГД и участвовать в договорных предвыборных кампаниях, скорее даже минус, а не плюс для управленца. Знания на уровне того, как носить костюм и завязывать галстук. Позиция технического маппета.

3. Люди на площади Ленина требуют вернуть экс-губернатора Фургала и судить его судом присяжных. Требование прислать им хоть кого-нибудь из «кадрового резерва» или «лидеров России» не звучало от слова совсем. Хабаровск это оскорбило и ещё больше взбесило. Мы вам про Фому, а вы нам Дегтярёва.

Алексей Чадаев:

Вопрос ведь не в избрании/назначении. Вопрос в том, что в одной и той же позиции главы региона сконцентрированы две противоречащих друг другу функции. Одна - быть лидером региона, легитимно представляющим его интересы перед центром. Вторая - быть ответственным оператором идущих из центра бюджетных потоков и исполнителем ставящихся в этом самом центре задач.

На архаическом языке - это позиции «предводителя местного дворянства» и, соответственно, «генерал-губернатора».

Центру нужны генерал-губернаторы. Регионам - и в первую очередь даже не «илитам», а именно обычным избирателям - нужны «свои» вожди, которые представят и защитят интересы нашей земли. Соединить эти два в одном почти невозможно - они все время конфликтуют. Если человек скорее «предводитель» - у него вечно проблемы в коммуникации с центром. Если скорее «генерал-губернатор» - непрочно сидит на регионе, не пользуется поддержкой местных.

Проблему на протяжении решали (не решали, а скорее штукатурили) всемогущим когда-то «пеаром»: ставили «генерал-губернаторов», а потом делали выборы, где вроде как они получали огромные цифры поддержки при голосовании. Но это все - сплошные натяжки, подтасовки и склейки; а главное, «пеар»-то на самом деле не всемогущ. Хабаровск, Владивосток, Абакан и Владимир стали два года назад теми местами, где схема треснула. То, что сейчас - последствия именно 18-го.

Теоретически решение должно бы состоять в том, чтобы разделить позиции назначаемого представителя президента в регионе и избираемого главы региона. Но весь вопрос в том, как поделить полномочия и избежать конфликтного двоевластия.