Минфин хочет урезать расходы на госпрограмму вооружений

Министерство финансов России на фоне падения доходов бюджета из-за пандемии предлагает сократить на 5 процентов финансирование на реализацию государственной программы вооружений в 2021-2023 годах. Об этом говорится в информационном письме, опубликованном на сайте ведомства.

Как пишет РБК, ежегодное распределение бюджетных средств в рамках десятилетней госпрограммы вооружений, которую утвердил президент Владимир Путин, засекречено. Известен только ее общий объем. Как заявляли в Минобороны, на реализацию программы с 2018 по 2027 год предусмотрено 20 триллионов рублей. Программа предусматривает, в частности, разработку системы С-500, межконтинентальных ракет "Сармат" и "Рубеж", принятие на вооружение истребителей Су-57, строительство подводной лодки "Борей-Б".

"Суммарно в результате сокращения ассигнований на госпрограмму вооружений на 5 процентов за три года Минобороны может недополучить порядка 225 млрд руб", - цитирует РБК военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского.

Ранее, в июне, Международный валютный фонд ухудшил экономический прогноз для России, считая, что на фоне пандемии российский ВВП сократится на 6,6 процентов.

В 2019 году Россия направила на военные расходы более 65 миллиардов долларов, что на 4,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Мировые военные расходы в 2019 году составили 1,9 триллионов долларов. Это самые высокие показатели со времен финансового кризиса 2008 года.

Однако, как считают авторы доклада, пандемия коронавируса внесет коррективы в траты на оборону: многие страны пересмотрят бюджеты на будущий год. Но это продлится недолго, отмечают эксперты, а потом военные расходы вновь начнут расти.