В Луцке взяты в заложники 20 пассажиров автобуса

В городе Луцк в Волынской области на западе Украины вооружённый человек захватил автобус и взял в заложники около 20 человек. Об этом говорится в сообщении областной полиции.

Площадь в центре города, где находится автобус с заложниками, оцеплен. Полиция сообщает, что с захватившим заложников ведутся переговоры. Его личность установлена, но имя полиция пока не называет. Сообщается, что в соцсетях он писал о "недовольстве системой".

По данным полиции, захвативший заложников вооружён огнестрельным оружием, у него также есть взрывчатка. При захвате автобуса он произвёл несколько выстрелов, о пострадавших не сообщается.