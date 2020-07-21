Россия пыталась оказать влияние на кампанию перед референдумом о независимости Шотландии от Соединённого королевства в 2014 году. К такому выводу пришёл комитет по безопасности и разведке британского парламента в докладе о воздействии России на британскую политику.
Доклад, подготовленный ещё в прошлом году, будет опубликован во вторник. С его текстом ознакомилась газета The Telegraph.
Попытки вмешательства в референдум - большинство участников которого в конце концов высказались против независимости Шотландии - названы в документе "первым постсоветским вмешательством в демократическое голосование на Западе".
В чём конкретно заключалось вмешательство, из публикации The Telegraph не вполне ясно - по всей видимости, речь идёт об агитации в Интернете. Британские СМИ во время кампании перед референдумом писали о том, что прокремлёвские блогеры агитируют в соцсетях, как правило, за независимость Шотландии, и сравнивают референдум с голосованиями, устроенными Россией в Крыму, а также на востоке Украины.
Соединённые Штаты обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году - то есть через два года после шотландского референдума.
В том же 2016 году прошёл и референдум о выходе Великобритании из ЕС. Большинство его участников поддержали так называемый Брекзит, и в начале 2020 года Британия вышла из ЕС. В связи с этим референдумом также поднимался вопрос о вмешательстве России, однако в докладе говорится, что прямых доказательств этого не найдено.
- На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб утверждал, что Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года. Из его слов следовало, что это было вмешательство в пользу оппозиционных лейбористов. Доклад, однако, повествует о более раннем периоде, и этот эпизод в нём не отражён.
- Лейбористы и другие оппоненты правящих консерваторов, в свою очередь, обвиняли правительство в задержке с публикацией доклада. Они также указывают на то, что в документе должно быть сказано о богатых жителях Британии российского происхождения, которые являются спонсорами консерваторов, и задаются вопросом, не связаны ли эти люди, как правило, сохранившие российские паспорта, с Кремлём.
- В целом, как пишет The Telegraph, в докладе содержатся рекомендации проводить более жёсткую линию по отношению к Кремлю. В частности, рекомендуется более тщательно контролировать приток российских денег в Британию. Политика нескольких предыдущих британских кабинетов по отношению к Москве названа в документе слишком мягкой.
- Бывший лидер Шотландской национальной партии Алекс Салмонд, ушедший в отставку после референдума 2014 года, впоследствии стал ведущим программы на российском государственном телеканале RT.
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