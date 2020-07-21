Россия пыталась оказать влияние на кампанию перед референдумом о независимости Шотландии от Соединённого королевства в 2014 году. К такому выводу пришёл комитет по безопасности и разведке британского парламента в докладе о воздействии России на британскую политику.

Доклад, подготовленный ещё в прошлом году, будет опубликован во вторник. С его текстом ознакомилась газета The Telegraph.

Попытки вмешательства в референдум - большинство участников которого в конце концов высказались против независимости Шотландии - названы в документе "первым постсоветским вмешательством в демократическое голосование на Западе".

В чём конкретно заключалось вмешательство, из публикации The Telegraph не вполне ясно - по всей видимости, речь идёт об агитации в Интернете. Британские СМИ во время кампании перед референдумом писали о том, что прокремлёвские блогеры агитируют в соцсетях, как правило, за независимость Шотландии, и сравнивают референдум с голосованиями, устроенными Россией в Крыму, а также на востоке Украины.

Соединённые Штаты обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году - то есть через два года после шотландского референдума.

В том же 2016 году прошёл и референдум о выходе Великобритании из ЕС. Большинство его участников поддержали так называемый Брекзит, и в начале 2020 года Британия вышла из ЕС. В связи с этим референдумом также поднимался вопрос о вмешательстве России, однако в докладе говорится, что прямых доказательств этого не найдено.