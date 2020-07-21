Накануне приговора опубликованы обращения в поддержку Дмитриева

Суд в Петрозаводске, как ожидается, 22 июля вынесет приговор историку и главе карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева. Его обвиняют в насильственных действиях в отношении приёмной дочери. Прокурор запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Сам историк обвинения категорически отрицает. С ним солидарны правозащитники, многие его коллеги и представители интеллигенции. Они считают дело сфабрикованным и связывают его с деятельностью Дмитриева по увековечению памяти жертв сталинских репрессий.

Суд проходит в закрытом режиме. 8 июля Дмитриев выступил на процессе с последним словом, однако его текст был опубликован только накануне - это сделало издание "Медуза".

Дмитриев рассказал историю усыновления им девочки. "Я считаю — и Конституция Российской Федерации меня в этом поддерживает, — что сила государства не в танках и пушках, не в ядерных ракетах и возможности послать всех к какой-то матери. Нет, сила государства — в его людях. Как люди будут себя в этом государстве вести, так оно будет и развиваться, и богатеть, и умнеть. Поэтому мы хотели, в соответствии с этими пожеланиями нашей Конституции, воспитать девушку — ну, пока девочку, потом подростка, потом девушку, — чтобы она была полезным членом для нашего общества" - сказал, в частности, историк.

По словам Дмитриева, дело против него возбудили, чтобы "опорочить и мое честное имя, и в то же время бросить тень на те могилы и кладбища жертв сталинских репрессий, которые мне удалось открыть и к которым сейчас стекаются люди". Историк заявил, что не совершал никаких развратных действий в отношении дочери, а фигурирующие в деле фотографии связаны с мониторингом состояния её здоровья. По делу о "порнографии", которыми прокуратура пыталась признать эти фото, Дмитриев ранее был оправдан, после чего против него возбудили новое дело по ещё более серьёзной статье.

В защиту Дмитриева выступают видные деятели науки и культуры, как в России, так и за рубежом. Очередное обращение представителей интеллигенции опубликовано в "Новой газете". В нём дело против Дмитриева названо "одним из самых грязных процессов в стране". "Уголовное дело карельского историка однажды войдет в учебники как пример заказного процесса, сфабрикованного по заранее известному лекалу" - утверждается в письме, которое подписали, в частности, актриса Инна Чурикова и Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, режиссёр Андрей Звягинцев, поэт Юлий Ким.

Известные российские общественные деятели также выступают с видеообращениями в поддержку Дмитриева.

Освободить Дмитриева и снять с него обвинения во вторник призвала международная Обсерватория по защите правозащитников. В её совместном с "Мемориалом" заявлении, поступившем в распоряжение Радио Свобода, говорится, что дело против Дмитриева является "скрытым проявлением стремлением государства отказать гражданам России в праве на правду и создать почву для оправдания государственного террора".