Накануне приговора опубликованы обращения в поддержку Дмитриева

Суд в Петрозаводске, как ожидается, 22 июля вынесет приговор историку и главе карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева. Его обвиняют в насильственных действиях в отношении приёмной дочери. Прокурор запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Сам историк обвинения категорически отрицает. С ним солидарны правозащитники, многие его коллеги и представители интеллигенции. Они считают дело сфабрикованным и связывают его с деятельностью Дмитриева по увековечению памяти жертв сталинских репрессий.
Суд проходит в закрытом режиме. 8 июля Дмитриев выступил на процессе с последним словом, однако его текст был опубликован только накануне - это сделало издание "Медуза".
Дмитриев рассказал историю усыновления им девочки. "Я считаю — и Конституция Российской Федерации меня в этом поддерживает, — что сила государства не в танках и пушках, не в ядерных ракетах и возможности послать всех к какой-то матери. Нет, сила государства — в его людях. Как люди будут себя в этом государстве вести, так оно будет и развиваться, и богатеть, и умнеть. Поэтому мы хотели, в соответствии с этими пожеланиями нашей Конституции, воспитать девушку — ну, пока девочку, потом подростка, потом девушку, — чтобы она была полезным членом для нашего общества" - сказал, в частности, историк.
По словам Дмитриева, дело против него возбудили, чтобы "опорочить и мое честное имя, и в то же время бросить тень на те могилы и кладбища жертв сталинских репрессий, которые мне удалось открыть и к которым сейчас стекаются люди". Историк заявил, что не совершал никаких развратных действий в отношении дочери, а фигурирующие в деле фотографии связаны с мониторингом состояния её здоровья. По делу о "порнографии", которыми прокуратура пыталась признать эти фото, Дмитриев ранее был оправдан, после чего против него возбудили новое дело по ещё более серьёзной статье.
В защиту Дмитриева выступают видные деятели науки и культуры, как в России, так и за рубежом. Очередное обращение представителей интеллигенции опубликовано в "Новой газете". В нём дело против Дмитриева названо "одним из самых грязных процессов в стране". "Уголовное дело карельского историка однажды войдет в учебники как пример заказного процесса, сфабрикованного по заранее известному лекалу" - утверждается в письме, которое подписали, в частности, актриса Инна Чурикова и Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, режиссёр Андрей Звягинцев, поэт Юлий Ким.
Известные российские общественные деятели также выступают с видеообращениями в поддержку Дмитриева.
Освободить Дмитриева и снять с него обвинения во вторник призвала международная Обсерватория по защите правозащитников. В её совместном с "Мемориалом" заявлении, поступившем в распоряжение Радио Свобода, говорится, что дело против Дмитриева является "скрытым проявлением стремлением государства отказать гражданам России в праве на правду и создать почву для оправдания государственного террора".
- Главу карельского "Мемориала" и историка Юрия Дмитриева в 2016 году обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери. Суд оправдал Дмитриева, но позже Верховный суд Карелии отменил приговор. Новое уголовное дело против историка возбудили в 2018 году. На этот раз прокуратура обвиняла его в насильственных действиях против дочери. Процесс по делу закрыт для прессы.
- Под руководством Юрия Дмитриева в 1990-х годах в лесах Карелии нашли массовые захоронения захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Дмитриев составил списки памяти погибших, которые насчитывали несколько тысяч имён.
- Во время уголовного преследования историка в Сандармохе начала раскопки поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО), основанного бывшим министром культуры РФ Владимиром Мединским. Участники экспедиции РВИО нашли останки людей и предположили, что в Карелии расстреляли не репрессированных, а красноармейцев. По мнению сотрудников РВИО, финские солдаты во время советско-финской войны 1939–1940 годов якобы расстреливали советских граждан.
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