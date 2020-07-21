В Петербурге бизнесмен призвал Беглова уйти в отставку

Петербургский бизнесмен, владелец компании Fort Group Максим Левченко призвал главу города Александра Беглова уйти в отставку из-за проблем бизнеса связанных с коронавирусом. Об этом Левченко сказал во время встречи с другими предпринимателями в музее Бродского, сообщает Север.Реалии.

Левченко напомнил, что администрация Санкт-Петербурга недавно разослала "победоносный, радостный пресс-релиз" о победе над коронавирусом и возобновлении работы ресторанов. Бизнесмен отметил, что в торговых центрах остаются закрытыми рестораны и магазины, а их владельцы зарабатывают "какие-то слёзы" и теряют до 80% посетителей.

"Я хочу напрямую обратиться к нашему губернатору Александру Дмитриевичу Беглову, который, с моей точки зрения, должен принимать решения и отвечать за то, что происходит в городе. Я вас прошу, если вы мужик, если вы губернатор, вы возьмите и примите на себя ответственность - дайте нам работать, потому что мы сидим четвертый месяц все без работы. Вы просто не хотите брать на себя ответственность. Я вас прошу, решите этот вопрос или вы выйдите к нам и скажите: "Я не смог ничего решить, я просто облажался. И не смог во время ограничений просто не смог организовать нужное количество коек, работу больниц. Я просто не смог этого сделать". Вы выйдите перед народом и скажите: "Не смог я ничего сделать, не смог решить вопросы. Сейчас сижу ссылаюсь на Роспотребнадзор". И подайте в отставку. Скажите: "Я не могу, я не хочу решать вопросы и брать на себя ответственность", - сказал Левченко.

Владельцы торговых центров в Петербурге ранее пожаловались президенту России Владимиру Путину и Федеральной антимонопольной службе на ограничения для бизнеса, которые наложены чиновниками. Участники рынка просят открыть все торговые центры, рестораны и кафе, обещая соблюдать безопасность посетителей. Бизнесмены пожаловались Путину, что не могут понять "логику Смольного", сравнивая её с "поведением мэрии Москвы, где открылось практически все, что было закрыто на время пандемии".

В конце марта в России президент ввёл режим нерабочих дней и попросил граждан страны посидеть дома из-за пандемии COVID-19. Всё это время в российских городах не работали рестораны, кафе, кинотеатры и другие развлекательные учреждения. Перед голосованием по поправкам в Конституцию, которое прошло с 25 июня по 1 июля, во многих российских регионах начали частично снимать ограничения из-за COVID-19.