Невесте Яшина прислали его интимное видео 12-летней давности

Невесте оппозиционного политика, главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина прислали в мессенджер сделанное скрытой камерой видео, на котором он занимается сексом с двумя девушками.

Об этом написала во вторник сама Вера Мусаелян, это же подтвердил и Яшин. Невеста политика утверждает, что видео прислали представители "проправительственных организаций". Оно было снабжено текстом: "Ваш будущий муж вас очень любит, всех вас очень любит".

Яшин не отрицает, что на видео именно он. Он напомнил, что речь идёт о попытке дискредитации 12-летней давности, когда на скрытую камеру были сняты сразу несколько представителей оппозиции, которые занимались сексом с девушками, по всей видимости, связанными с организаторами провокации.

В 2010 году провластные блогеры опубликовали видеозаписи, на которых фигурировали, в частности, журналист Михаил Фишман, писатель Виктор Шендерович, политики Эдуард Лимонов и Александр Белов-Поткин. Видео с Яшиным тогда опубликовано не было. При этом сам политик ещё тогда признался, что был в квартире, где велась запись скрытой камерой, и занимался там сексом с двумя девушками, известными как Катя Муму и Настя Чукс. Ещё 10 лет назад он подробно описал эту историю, отметив, что, когда ему предложили использовать секс-игрушки, а также употребить наркотики, он понял, что речь идёт о провокации.

По мнению Яшина, тогда видео с ним публиковать не стали потому, что "гении из ФСБ догадались, что сложновато дискредитировать молодого парня двумя девушками в постели". Теперь же, в преддверии его свадьбы, видео решили дать ход.

"Я не знаю, на что они рассчитывали, видимо, я должна была схватиться за сердце, крикнуть: АХ! Я У ТЕБЯ НЕ ПЕРВАЯ! – и немедленно отменить свадьбу", – написала Мусаелян, отметив, что "в то время, как про наше правительство снимают расследования о кражах, воровстве, пытках, преступлениях, единственное, что они могут предъявить оппозиционерам, – то, что они занимаются сексом". Яшин также связал видео с другими провокациями, которые в последнее время организовывали против него.