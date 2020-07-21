Госдума приняла закон о введении электронных виз для иностранцев

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении электронных виз для иностранцев. Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 дней с разрешённым сроком пребывания по ней в стране до 16 суток.

Перечень стран, граждане которых смогут въезжать по такой визе, определит правительство. В сентябре 2019 года отдельные электронные визы были утверждены для Санкт-Петербурга, их можно получать гражданам 53 государств. Аналогичные программы действуют в Калининградской области и на Дальнем Востоке.

Консульский сбор будет составлять 50 евро. Замглавы МИД Евгений Иванов в июне заявил, что единая электронная виза или безвизовый въезд будут действовать для граждан 113 государств, цитировало его агентство РИА "Новости". Россия планирует за счёт этого, в частности, развивать туризм в страну.