В США супругам, вышедшим с оружием к протестующим, предъявили обвинение

В США прокурор города Сент-Луис (штат Миссури) обвинила супругов Марка и Патриш Макклоски, которые вышли с винтовкой и пистолетом к участникам протестов, в незаконном применении оружия. Об этом сообщает The New York Times.

Супружеской паре грозит до четырёх лет лишения свободы. Прокурор заявила, что будет требовать не тюремного заключения, а участия Макклоски в программе по реабилитации, чтобы исправить их поведение. По её мнению, "незаконно угрожающе размахивать оружием перед мирными протестующими". Прокурор штата Миссури Эрик Шмитт заявил о том, что с супругов Макклоски необходимо снять обвинение, так как они имели право защищать свою частную собственность. Губернатор Миссури, республиканец Майк Парсон заявил, что, скорее всего, помилует супружескую пару, если они получат реальное тюремное наказание.

28 июня во время протестов против расизма в Сент-Луисе супруги Макклоски вышли с винтовкой и пистолетом к участникам акции, которые проходили по частной территории мимо их дома, направляясь к дому городского мэра. Семья требовала от протестующих покинуть улицу и направила на них оружие. Марк Макклоски позднее объяснил свои действия тем, что участники акции выбили ворота на частную улицу и угрожали поджечь его дом.