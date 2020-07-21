The Sun: гомофобы по примеру "Пилы" заявили об охоте на ЛГБТ в Европе

Британский таблоид The Sun утверждает, что в Европе появилась "российская гомофобная банда", которая, по её собственным утверждениями, намерена убивать ЛГБТ-людей по всей Европе.

Издание отмечает, что российский проект по преследованию гомосексуалов "Пила против ЛГБТ" появился в пяти городах Европы, – по крайней мере так утверждают сами активисты (никаких ссылок на них, кроме скриншота, издание не приводит). Теперь они называют себя Knife International. Соответствующие письма еще в апреле этого года, по данным издания, пришли ЛГБТ-активистам по всей Европе.

"Начинается проект наших единомышленников из Европы под названием Knife International. В настоящее время проект будет базироваться в пяти городах: это Варшава (Польша), Острава (Чехия), Берлин (Германия), Харьков (Украина) и Арнем (Нидерланды) с дальнейшим расширением по большей части Европы. Основным направлением деятельности организации будет регулирование деятельности ЛГБТ в Европе", ​– цитирует это сообщение The Sun. На публикацию обратил внимание сайт Idel.Реалии.

Движение "Пила против ЛГБТ" появилось в России в 2018 году и предлагало нападать на ЛГБТ-активистов и получать за это гонорары. Проверить это движение на причастность к преступлениям по статьям об экстремизме правозащитники попросили в прошлом году после убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой, в адрес которой на сайте "Пилы" были размещены угрозы. Григорьева была убита в ночь с 20 на 21 июля 2019 года.​ Её тело с ножевыми ранениями нашли недалеко от ее дома. Последнее, что она опубликовала на своей странице в фейсбуке, был как раз текст о движении "Пила".

По версии следствия, убийство Григорьевой не было связано с ЛГБТ-активизмом, а носило бытовой характер. Следствие по делу завершилось в феврале этого года, по делу арестован Алексей Волнянко, который признал свою вину. ЛГБТ-организация "Выход" распространила заявление о том, что следствие не проверило гомофобный мотив убийства, а также не исследовало все доказательства.

"Пила" угрожала также активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которую сейчас судят по обвинениям в порнографии.

Летом 2019 года Центр по противодействию экстремизму полиции Москвы заявил, что не смог найти создателей сайта "Пила против ЛГБТ", сославшись на то, что сайт "Пилы" был заблокирован Роскомнадзором.

В мае 2018 года сайт Idel.Реалии выпустил материал "Гомофобная игра "Пила". Аутинг и насилие в Башкортостане". Тогда стало известно, что в апреле стали поступать сообщения о нападениях и угрозах представителям ЛГБТ в Уфе. Их число росло, но почти никто не согласился говорить открыто, опасаясь за свою жизнь. Тогда правозащитники в Уфе рассказывали, что это уже далеко не первые случаи шантажа, угроз и насилия над геями.