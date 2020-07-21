Парламент Египта одобрил отправку войск в Ливию

Парламент Египта одобрил размещение войск на территории других государств. Решение парламентариев последовало за высказанными египетским президентом угрозами начать военные действия на территории Ливии против вооружённых формирований, пользующихся поддержкой Турции.

Египетские войска должны быть дислоцированы на "западном фронте" - говорится в постановлении парламента с однозначным акцентом на положение Ливии, восточная граница которой является западной границей Египта.

Как отмечают западные СМИ, такое перемещение египетских вооружённых сил может привести к прямому столкновению египетских и турецких солдат.

Египет, вместе с ОАЭ и Россией, поддерживает ливийские вооружённые формирования под командованием антиправительственного военачальника Халифы Хафтара. В начале июня он отказался от наступления на столицу Ливии, город Триполи - после того, как о своей поддержке ливийского правительства, заседающего в Триполи, объявила Турция.