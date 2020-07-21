Администратор паблика "Омбудсмен полиции" признал вину

Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Худякова Максим Пашков.

Пашков рассказал, что признать вину его подзащитный решил после смягчения обвинения. Ранее Худякова обвиняли по статье "распространение порнографии в группе лиц с использованием интернета", максимальный срок наказания по которой - шесть лет лишения свободы. По статье "распространение порнографии" ему грозит два года колонии. Кроме того, по смягченному обвинению он может отделаться штрафом, в то время как в предыдущей статье такой вид наказания не предполагается.

Ранее Худякову смягчили меру пресечения - из СИЗО его перевели под домашний арест.

Уголовное дело, по которому проходит Худяков, изначально возбуждено против создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В настоящий момент его, кроме двух эпизодов распространения порнографии, обвиняют в двух эпизодах вымогательства и оскорбления представителя власти. По версии следствия, основатель "Омбудсмена полиции" вымогал деньги за нераспространение интимных кадров с участием сотрудницы МВД, которая обратилась к нему за помощью, а затем распространил эти кадры.

Воронцов вину не признаёт, считая уголовное преследование местью за свою правозащитную деятельность. Адвокат обвиняемого заявляет, что дело против него "основано на оговоре".