Администратор паблика "Омбудсмен полиции" признал вину

Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Худякова Максим Пашков.
Пашков рассказал, что признать вину его подзащитный решил после смягчения обвинения. Ранее Худякова обвиняли по статье "распространение порнографии в группе лиц с использованием интернета", максимальный срок наказания по которой - шесть лет лишения свободы. По статье "распространение порнографии" ему грозит два года колонии. Кроме того, по смягченному обвинению он может отделаться штрафом, в то время как в предыдущей статье такой вид наказания не предполагается.
Ранее Худякову смягчили меру пресечения - из СИЗО его перевели под домашний арест.
Уголовное дело, по которому проходит Худяков, изначально возбуждено против создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В настоящий момент его, кроме двух эпизодов распространения порнографии, обвиняют в двух эпизодах вымогательства и оскорбления представителя власти. По версии следствия, основатель "Омбудсмена полиции" вымогал деньги за нераспространение интимных кадров с участием сотрудницы МВД, которая обратилась к нему за помощью, а затем распространил эти кадры.
Воронцов вину не признаёт, считая уголовное преследование местью за свою правозащитную деятельность. Адвокат обвиняемого заявляет, что дело против него "основано на оговоре".
- Владимир Воронцов - бывший сотрудник МВД России. Паблик "Омбудсмен полиции", который он создал и на который в социальной сети "ВКонтакте" подписаны почти 400 тысяч человек, публиковал материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола.
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