Госдума запретила сотрудникам ФСБ публиковать материалы о своей работе 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий сотрудникам ФСБ распространять материалы о своей службе без санкции руководства ведомства.

Запрет касается как действующих, так и уволенных из ФСБ сотрудников. Согласно документу, они обязаны соблюдать конфиденциальность информации, "разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации".

Кроме того, подготовленные для открытой публикации информационные материалы, касающиеся деятельности ФСБ, будут проходить специальную экспертную оценку на предмет наличия "профессиональной тайны".

Порядок проведения экспертизы будет определять руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.