"Лишить прав всех!". Соцсети о политических идеях Михаила Леонтьева

Маленький герой дня - вице-президент компании "Роснефть" Михаил Леонтьев. Выступая в эфире радиостанции "Вести FM", он сказал следующее:
Мы столкнёмся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что эти люди ничего не знают, это почти Украина, это чудовищно. Ну мое мнение: нынешней молодёжи вообще не нужны избирательные права. Потому что молодежь, это состояние болезненное, которое проходит с возрастом.
В соцсетях предсказуемо рвануло.
Я вот даже не знаю, фейк это или нет, но уверен, что как минимум ровно так они все и думают.
Похоже, вы все-таки хотите как в/на...
Не ту молодежь завезли
...Интересная инициатива на фоне ситуации, когда сенаторы и депутаты Госдумы предложили продлить молодежный возраст аж до 35 лет. Кто ж тогда голосовать-то останется? Впрочем, с учетом последних законодательных новаций - уже не столь важно, едва ли не до "без разницы"...
За далью - даль, или что еще может прийти в головы деятелям российского режима.
Интересно, у Леонтьева опять белочка или он цитирует подслушанные разговоры в кулуарах власти.
"Что у трезвого на уме..."
Вывод: Михаил Леонтьев не умеет бухать.
Если не умеете бухать, то вам бухать нельзя.
Михаил Владимирович, у нас есть отличное предложение. Давайте лишим всех вообще всех прав!
Бездельнику и алкоголику Леонтьеву не хватает работы в огромной корпорации Роснефть. Хочется думать о высоком - например, о будущем страны. И вдруг обидно стало, что молодёжь ему в рот не смотрит, не хавает его и соловьевско-киселевские бредни, не хочет стать оплотом его пенсионного покоя.
Есть другое предложение - лишить избирательных прав всех, кто не работает. Не приносишь пользу обществу, смотришь мультики или программу Время - не соответствуешь уровню человека, который может делать сознательный политический выбор. Или по-другому. Не платишь налоги - не должен участвовать в выборе власти.
Тогда леонтьевых не надо будет ограничивать в правах. Сами сгинут.
Собственно, сам М.Леонтьев пустое место, менее косноязычная голова Сечина (там еще одна есть, которая молча кусается), но иногда, по той или иной причине, его одолевает словесная диарея и он проговаривается.
Как в этот раз, например, о том, что путинский режим практически потерял молодежь. Которой все эти пафосные члены ...политбюро, «осваивающие» бюджетные триллионы и украшающие друг друга медальками - не просто скучны, а откровенно омерзительны. И уровень «поддержки путина» среди молодежи таков, что никакое «трехдевное голосование» на тележке у помойки уже даже не спасет. Даже если Памфилова будет у шеста танцевать.
Так что да: единственный вариант удержвния власти для путиных, сечиных, рогозиных и прислуживающих им леонтьевых с киселевыми - «росгвардия» и ночные расстрелы. По-другому они не могут, да и не хотят.
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