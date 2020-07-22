"Лишить прав всех!". Соцсети о политических идеях Михаила Леонтьева

Маленький герой дня - вице-президент компании "Роснефть" Михаил Леонтьев. Выступая в эфире радиостанции "Вести FM", он сказал следующее:

Мы столкнёмся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что эти люди ничего не знают, это почти Украина, это чудовищно. Ну мое мнение: нынешней молодёжи вообще не нужны избирательные права. Потому что молодежь, это состояние болезненное, которое проходит с возрастом.

В соцсетях предсказуемо рвануло.

Кирилл Шулика:

Я вот даже не знаю, фейк это или нет, но уверен, что как минимум ровно так они все и думают.

Михаил Виноградов:

Похоже, вы все-таки хотите как в/на...

Алёна Чурбанова:

Не ту молодежь завезли

Кремлёвский безБашенник:

...Интересная инициатива на фоне ситуации, когда сенаторы и депутаты Госдумы предложили продлить молодежный возраст аж до 35 лет. Кто ж тогда голосовать-то останется? Впрочем, с учетом последних законодательных новаций - уже не столь важно, едва ли не до "без разницы"...

Иван Курилла:

За далью - даль, или что еще может прийти в головы деятелям российского режима.

Реальная демократия:

Интересно, у Леонтьева опять белочка или он цитирует подслушанные разговоры в кулуарах власти.

Мария Снеговая:

"Что у трезвого на уме..."

Михаил Борисович:

Вывод: Михаил Леонтьев не умеет бухать.

Если не умеете бухать, то вам бухать нельзя.

Беспощадный пиарщик:

Михаил Владимирович, у нас есть отличное предложение. Давайте лишим всех вообще всех прав!

ВБРОСЫ про ОТБРОСЫ:

Бездельнику и алкоголику Леонтьеву не хватает работы в огромной корпорации Роснефть. Хочется думать о высоком - например, о будущем страны. И вдруг обидно стало, что молодёжь ему в рот не смотрит, не хавает его и соловьевско-киселевские бредни, не хочет стать оплотом его пенсионного покоя.

Есть другое предложение - лишить избирательных прав всех, кто не работает. Не приносишь пользу обществу, смотришь мультики или программу Время - не соответствуешь уровню человека, который может делать сознательный политический выбор. Или по-другому. Не платишь налоги - не должен участвовать в выборе власти.

Тогда леонтьевых не надо будет ограничивать в правах. Сами сгинут.

Илья Вайцман:

Собственно, сам М.Леонтьев пустое место, менее косноязычная голова Сечина (там еще одна есть, которая молча кусается), но иногда, по той или иной причине, его одолевает словесная диарея и он проговаривается.

Как в этот раз, например, о том, что путинский режим практически потерял молодежь. Которой все эти пафосные члены ...политбюро, «осваивающие» бюджетные триллионы и украшающие друг друга медальками - не просто скучны, а откровенно омерзительны. И уровень «поддержки путина» среди молодежи таков, что никакое «трехдевное голосование» на тележке у помойки уже даже не спасет. Даже если Памфилова будет у шеста танцевать.

Так что да: единственный вариант удержвния власти для путиных, сечиных, рогозиных и прислуживающих им леонтьевых с киселевыми - «росгвардия» и ночные расстрелы. По-другому они не могут, да и не хотят.