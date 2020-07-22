Следствие хочет лишить Фургала двух адвокатов ради признания им вины

Следственный комитет России начал отвод адвокатов арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Постановления подготовлены в отношении двоих из четырёх адвокатов, сообщил "Коммерсантъ". Защита считает, что целью следствия является нейтрализация всего адвокатского корпуса политика, который мешает СКР договориться с обвиняемым о признании.

Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу – Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова. Мистрюков был арестован в ноябре 2019 года. Его обвиняли в двух заказных убийствах и одном покушении, которые позже вменили Фургалу.

Мистрюков вначале вины не признавал. К адвокатам обратилась его жена Наталья, которая рассказала, что следствие оказывает на её супруга давление, требуя признать вину. Позже Мистрюков вину признал и дал показания на предполагаемых соучастников, в том числе на Фургала.

Фургал предполагал возможность отвода защиты и приказал адвокатам срочно вызывать психиатрическую помощь, если он вдруг признается во вменяемых ему преступлениях, сообщило издание.