Следствие хочет лишить Фургала двух адвокатов ради признания им вины

Следственный комитет России начал отвод адвокатов арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Постановления подготовлены в отношении двоих из четырёх адвокатов, сообщил "Коммерсантъ". Защита считает, что целью следствия является нейтрализация всего адвокатского корпуса политика, который мешает СКР договориться с обвиняемым о признании.
Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу – Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова. Мистрюков был арестован в ноябре 2019 года. Его обвиняли в двух заказных убийствах и одном покушении, которые позже вменили Фургалу.
Мистрюков вначале вины не признавал. К адвокатам обратилась его жена Наталья, которая рассказала, что следствие оказывает на её супруга давление, требуя признать вину. Позже Мистрюков вину признал и дал показания на предполагаемых соучастников, в том числе на Фургала.
Фургал предполагал возможность отвода защиты и приказал адвокатам срочно вызывать психиатрическую помощь, если он вдруг признается во вменяемых ему преступлениях, сообщило издание.
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает.
- В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России". После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах несколько дней проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе".
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