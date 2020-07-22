США закрывают консульство Китая в Хьюстоне

Соединённые Штаты передали властям Китая требование закрыть консульство КНР в Хьюстоне (штат Техас).

Представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что это было сделано с целью "защитить американскую интеллектуальную собственность и частную информацию". Она также напомнила, что дипломаты не имеют права вмешиваться во внутренние дела стран, в которых они работают.

Власти Китая осудили шаг американских властей, назвав его необоснованным и предупредив, что он приведёт к дальнейшей эксалации напряжённости в двусторонних отношениях. МИД КНР пригрозил ответными мерами. Власти Китая могут закрыть одно из американских консульств, всего их в материковом Китае работает пять, помимо посольства в Пекине.

Китайским дипломатам дали время до середины дня пятницы, чтобы покинуть здание. Сообщается, что на территории консульства в среду произошёл пожар, однако пожарных в него не пустили. По ряду сообщений, сотрудники консульства сжигали бумаги, однако официально это не подтверждено.

США неоднократно обвиняли Китай в промышленном шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Отношения между странами дополнительно обострились в последние время после того, как представители США обвинили Китай в сокрытии информации о коронавирусе, а также в нарушениях прав человека в Гонконге и Синьцзяне. С чем конкретно связано решение закрыть консульство именно в Хьюстоне - пока не известно.