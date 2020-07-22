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Глава Северной Осетии подал в суд на местное независимое издание

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подал иск на один миллион рублей к местному изданию «Свободный взгляд» из-за критических статей главного редактора Мадины Сагеевой. Карточка дела опубликована на сайте Ленинского суда Владикавказа.

Битаров считает , что главный редактор независимой газеты распространяет о нём негативную информацию и требует, чтобы суд обязал ответчика удалить статьи с критикой.

Сагеева иск не признаёт.

В беседе с "Кавказ.Реалиями" Сагеева заявила, что ко всем утверждениям в её текстах у нее есть документальные доказательства.

"Я понимаю, чем задела Битарова. Думаю, тем, что ставлю вопрос о возможном конфликте интересов бизнесмена Битарова и чиновника Битарова. Будучи одновременно руководителем Северной Осетии и единоличным учредителем группы компаний "Бавария", Битаров регулярно предоставляет поводы задаваться этим вопросом", - сказала журналистка.

Она добавила, что препятствование работе журналиста противоречит статье 29 Конституции РФ о запрете цензуры и свободе массовой информации.

Битаров оценивает свои моральные страдания от опороченных чести и достоинства в один миллион рублей и просит суд взыскать эти деньги в пользу детских домов "Виктория" и "Хуры тын" – по 500 тысяч соответственно.

Журналистка отмечает в этой связи, что детский дом "Виктория" был ликвидирован правительством Битарова. Все дети выселены из здания, которое находится в элитном районе Владикавказа.

  • В начале июля сообщалось, что иск против Сагеевой подал брат главы республики Таймураз Битаров с целью взыскать с нее один миллион рублей за оскорбление чести и достоинства.
  • Ранее глава республики имел претензии к ее публикации о своем производстве "Фат-Агро". Журналистка писала со ссылкой на официальный сайт министерства РФ по делам Северного Кавказа, что производство воспользовалось господдержкой в размере 136 млн рублей. Однако суд заставил ее опубликовать опровержение.
  • Семья Битарова владеет группой компаний "Бавария", в которую входит одноименной пивоваренный завод, агропредприятие "Фат-Агро", цементный завод и сеть ресторанов. После назначения Битарова главой республики на посту гендиректора компании его сменил старший сын Зелимхан Битаров.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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