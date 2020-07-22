Глава Северной Осетии подал в суд на местное независимое издание

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подал иск на один миллион рублей к местному изданию «Свободный взгляд» из-за критических статей главного редактора Мадины Сагеевой. Карточка дела опубликована на сайте Ленинского суда Владикавказа.

Битаров считает , что главный редактор независимой газеты распространяет о нём негативную информацию и требует, чтобы суд обязал ответчика удалить статьи с критикой.

Сагеева иск не признаёт.

В беседе с "Кавказ.Реалиями" Сагеева заявила, что ко всем утверждениям в её текстах у нее есть документальные доказательства.

"Я понимаю, чем задела Битарова. Думаю, тем, что ставлю вопрос о возможном конфликте интересов бизнесмена Битарова и чиновника Битарова. Будучи одновременно руководителем Северной Осетии и единоличным учредителем группы компаний "Бавария", Битаров регулярно предоставляет поводы задаваться этим вопросом", - сказала журналистка.

Она добавила, что препятствование работе журналиста противоречит статье 29 Конституции РФ о запрете цензуры и свободе массовой информации.

Битаров оценивает свои моральные страдания от опороченных чести и достоинства в один миллион рублей и просит суд взыскать эти деньги в пользу детских домов "Виктория" и "Хуры тын" – по 500 тысяч соответственно.

Журналистка отмечает в этой связи, что детский дом "Виктория" был ликвидирован правительством Битарова. Все дети выселены из здания, которое находится в элитном районе Владикавказа.