В Москве выпускной для школ проведут 24 июля в Парке Горького

Власти Москвы разрешили провести выпускной вечер для столичных школьников 24 июля в Парке Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра города Анастасию Ракову.

Попасть на мероприятие смогут только выпускники и их сопровождающие по специальным браслетам с QR-кодом. У школьников замеряют температуру перед отправлением в Парк Горького. На входе в парк будут стоять дезинфекторы для одежды, бесконтактный антисептик для рук, тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, а всем участникам выдадут маски. На мероприятии также будет работать медицинский персонал.

В 2019 году выпускной в Парке Горького посетили более 22 тысяч школьников из 338 учебных заведений Москвы. Мероприятие традиционно проходит с 8 часов вечера и до 6 утра следующего дня.

Карантинные ограничения, введённые в связи с эпидемией, в России начали отменять 11 мая. С тех пор число новых случаев инфекции, выявляемых за день, упало примерно вдвое. В последние недели оно держалось на уровне от 6 до 7 тысяч в день. В Москве режим самоизоляции и ограничения начали снимать поэтапно в начале июня.

За всё время эпидемии в России было выявлено более 770 тысяч случаев коронавирусной инфекции, умерли более 12 тысяч человек.