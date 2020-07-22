Госдума запретила курить электронные сигареты в общественных местах

Госдума запретила курение электронных сигарет, кальянов, вейпов и "систем нагревания табака" в общественных местах. Соотвествующий законопроект, инициаторами которого выступили Минпромторг и несколько сенаторов Совета Федерации, принят в среду в третьем чтении.

В документе все виды курения объединены в понятие "никотинсодержащая продукция". Законопроект распространяет на неё такие же запреты, как и на курение обычных сигарет.

Ограничения касаются не только курения на вокзалах и в аэропортах, в торговых центрах, офисах и кафе, но и продажи с рекламой. При этом курить кальяны закон запрещает независимо от того, есть никотин в используемой смеси, или нет.

Ресторатор Алексей Васильчук, комментируя решение Госдумы для издания "Коммерсант", заявил, что "большое количество заведений закроется из-за закона", поскольку "кальян в меню поднимает средний чек, чтобы поддерживать на плаву рестораны". Отельные кальянные, по словам Васильчука, "просто убили в один день".