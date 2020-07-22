США объявили награду за помощь в аресте украинских хакеров

Соединённые Штаты назначили награду в два миллиона долларов за информацию, которая поможет в аресте двух граждан Украины. Жителей Киева Артёма Радченко и Александра Еремёнко обвиняют во взломе базы данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и электронном мошенничестве.

По данным спецслужб США украинцы получили незаконную прибыль в размере четырёх с половиной миллионов долларов. Они получали инсайдерские данные о компаниях, акции которых представлены на бирже. Кроме того, Радченко и Ерёменко более года продавали внутреннюю финансовую информацию компаний третьим лицам.

Секретная служба США завершила расследование в отношении украинских граждан в январе. Они обвиняются по 16 пунктам.